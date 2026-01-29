Jueves algo nublado con máxima de 28 grados

El jueves se presentará con neblina matinal y una temperatura máxima cercana a los 28 grados. El viento ganará intensidad durante la noche y se mantendrá activo en los días siguientes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves condiciones mayormente agradables, con una mañana marcada por la presencia de neblina y una tarde con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28. Hacia la noche se esperan ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Para el viernes, el escenario meteorológico mostrará un aumento en la nubosidad, con un cielo que irá de algo a mayormente nublado a lo largo de la jornada. El viento será protagonista desde las primeras horas del día, con ráfagas que oscilarán entre los 50 y 60 km/h. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una mínima estimada en 20 grados y una máxima de 29.

En tanto, el sábado se prevé un cambio más marcado en las condiciones, con un descenso significativo de la temperatura. El cielo permanecerá mayormente nublado, la mínima será de 18 grados y la máxima apenas alcanzará los 21. Además, el viento continuará soplando con fuerza durante todo el día, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.