Jueves fresco y ventoso en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá un jueves con cielo inestable, temperaturas bajas y ráfagas presentes desde la mañana hasta la noche.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 14°C y vientos del Sudeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42-50 km/h. La probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10%.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado, con leve ascenso térmico hasta los 16°C. El viento rotará al Este y aumentará a 23-31 km/h, manteniendo ráfagas de 42-50 km/h. La chance de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10%.

Hacia la noche, el cielo se despejará parcialmente y pasará a algo nublado, con una temperatura de 12°C y viento del Noreste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que nuevamente podrán llegar a 42-50 km/h. No se esperan lluvias.

Será una jornada fresca, ventosa y sin precipitaciones.