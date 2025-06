Junior Narvaes combatirá frente a Denis Martínez en el "Knock out a las Drogas"

Junior Narvaes realizará su cuarto combate como profesional en el marco del Festival de Boxeo denominado “Knock out a las Drogas” que se realizará en el Casino Buenos Aires.

La joven promesa del boxeo argentino tendrá como rival al pampeano Denis Martínez, que tiene como antecedente dos derrotas frente al trelewense Dylan Navarro, ocurridas en diciembre del año pasado en Gaiman, y en la revancha realizada en el mes de abril de este año, en Florencio Varela.

El joven talento se encuentra completando su preparación en la provincia de San Luis, acompañando a su padre Omar, que se encuentra dictando una clínica en el Centro de Alto Rendimiento La Punta.

Junior viene dando pasos seguros, mostrando su crecimiento en cada presentación en el campo rentado y en su última pelea realizada en el mismo escenario de su próximo combate ganó claramente frente al duro Juan Pablo Abregú, dejando una muy buena impresión.

“Desde mi último combate en el Casino, vengo trabajando fuerte, realmente muy bien, tratando de mejorar pelea tras pelea. Es algo que tratamos de mostrar más allá de querer ganar, buscar el resultado positivo, busco demostrar el crecimiento para tratar de llegar a algo serio”, aseguró Junior en el comienzo del contacto que mantuvo con el área de Prensa de Chubut Deportes.

LA IMPORTANCIA DEL EVENTO

“La verdad que muy contento con el evento, me toca otra vez estar en la programación de “KO a las Drogas”, gracias a Dios se dio esta oportunidad que quiero aprovechar, quiero disfrutar y quiero demostrarle a la gente que organiza, que estamos en nivel para buscar cosas más grandes”.

Consultado respecto a estar nuevamente dentro del marco del festival donde debutó como profesional comentó; “Creo que el ansioso debut que emocionalmente era muy esperado y trajo muchos nervios, mucha ansiedad, hoy en día es distinto. Si bien estoy ansioso por subir al ring, se maneja mucho mejor, mucho más tranquilo, se manejan las emociones para que no me jueguen en contra y el día de la pelea salga todo de la mejor manera”.

RIVAL Y OBJETIVO

“Del rival no sé mucho, tiene 6 peleas profesionales, es zurdo, alto, pero estamos trabajando para estar listos para cualquier tipo de situación que pueda ocurrir en la pelea. Tengo un equipo de mucha experiencia que no va a dejar que me equivoque en el objetivo, y si me preguntás a mí, me dan ganas de ir por todo ya, pero todo tiene su tiempo y el equipo sabe cuando voy a estar listo y cuando me dan la luz verde, para ir por todo”.

“EL 20 ESTARÉ APOYANDO A LA FAMILIA EN TRELEW”

“Una lástima que se dieron estas fechas tan cerca, pero bueno, igual estoy contento, más allá de que no puedo pelear en Trelew. Estar en un festival donde habrá en juego varios títulos mundiales es importante y trato de mirar el lado positivo. Ya llegará el momento de pelear en mi ciudad, en mi casa. El 20 voy a estar ahí apoyando a la familia, a mi prima y a mi tía que van a estar peleando, así que vamos a estar acompañando el festival”, afirmó.