Junior Narváes pelea frente a Adrián Décima en Playa Unión

Este jueves al mediodía, en el salón Auditorio de Chubut Deportes, se llevó a cabo el formal lanzamiento y pesaje oficial del festival denominado “Gran noche de boxeo en Playa Unión”, el cual se desarrollará este viernes desde las 18, en el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión y contará con un total de 11 peleas.

El evento, que es organizado por la Municipalidad de Rawson en conjunto con Chubut Deportes, contará con la logística del Cenardcam, la promoción de Dream Box y la fiscalización de la Federación Chubutense de Box.

Del lanzamiento participaron el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, el director de Deportes de Rawson, Gastón Williams, en representación de la Federación Chubutense de Boxeo, Oscar Sandín y por el Cenardcam, el profesor Andrés Maidana.

También formaron parte del encuentro con la prensa, los protagonistas de los combates de fondo (Junior Narváes y Adrián Décima), de semifondo (Fernando Coronel y Miguel Salazar) y el exdoble campeón mundial Omar Narváez.

En el inicio se realizó el pesaje oficial, en el cual Junior Narváes registró un peso de 53.400 kg, mientras que su rival, Adrián Décima, 53.700 Kg. También los semifondistas pasaron por la báscula: Fernando Coronel (108 Kg) y Miguel Salazar (101.300 kg).

Los pesajes correspondientes a los combates preliminares se concretarán este viernes por la mañana, también en Chubut Deportes.

“LA CASA DE LOS DEPORTISTAS”

Posteriormente inició la conferencia de prensa, donde Mariano Ferro confirmó, en primer término, el cambio de sede del festival: “si bien se había anunciado en el Anfiteatro de Playa Unión, en un lugar abierto, lamentablemente tenemos pronóstico de lluvia para mañana y se decidió trasladarlo al “Héroes de Malvinas”.

Ferro remarcó que “es un evento totalmente ideado, desarrollado y hecho desde la provincia y el municipio, que será gratuito, entendiendo de la importancia que representa para los boxeadores de nuestra provincia, para los entrenadores, la federación y para el crecimiento de la disciplina en general”.

“Entendemos del buen trabajo y el esfuerzos de todos los actores y no queremos dejar de cobijarlos, porque Chubut Deportes es la casa de todos los deportistas”, remarcó.

Por último Ferro agradeció “a Milton Reyes y al gobernador “Nacho” Torres, que ni bien le planteamos la posibilidad de desarrollar este evento nos dijo que sí, y el poder contar con esos recursos para hacerlo resultó fundamental”.

Por su parte, Gastón Williams señaló que “es un evento más que se realizará en nuestra ciudad y un acontecimiento más en el cual podemos trabajar en conjunto con Chubut Deportes, que colabora para que cada vez podamos hacer mejores y más grandes espectáculos deportivos en nuestra ciudad”.

Luego remarcó nuevamente el cambio de sede por cuestiones climáticas y en ese sentido señaló que “la actividad iniciará a las 18 en el gimnasio de Playa, el cual estamos acondicionando para comodidad de todos, tanto espectadores como deportistas, asique invitamos a todos los amantes del boxeo de la zona a sumarse a esta velada que será totalmente gratuita”.

“JUNIOR TIENE HAMBRE DE GLORIA”

Más adelante fue Omar Narváez quien tomó la palabra, agradeciendo en primer término a la municipalidad de Rawson y a Chubut Deportes “que desde el primero momento dieron el sí, para a partir poder organizar este lindo evento y regalarle a la gente un gran espectáculo, que no tengo duda que lo será. Debo agradecer a todo el cuerpo de trabajo que me acompaña, con el cual me siento muy bien respaldado”.

En lo deportivo, destacó que “llegamos con muchas ganas, Junior está en una edad en la que quiere ir por todo, con mucho hambre de gloria, que es lo fundamental. Además tiene un gran equipo de trabajo, llega de la mejor manera y siempre pensando en hacer un buen espectáculo”.

En el cierre, el profesor Andrés Maidana agradeció a las autoridades que acompañan la realización del evento y destacó que “es una hermosa oportunidad para Rawson, el hecho de poder traer un evento de esta categoría y en verano. Aprovechar la temporada para que haya boxeo del mejor nivel, es lo mejor que nos puede pasar a los actores que trabajamos dentro del boxeo en la zona. Será un gran evento con 10 peleas amateur de gran calibre, donde cada uno promete dar batalla, asique invitar a todos los amantes del boxeo, porque la entrada será gratuita y el show está garantizado”.

Cartelera confirmada

Pelea de Fondo

Junior Narváes – Trelew (53.400 Kg.) vs Adrián Décima – Catamarca (53.700 Kg.)

Pelea de Semifondo

Fernando Coronel – Cenardcam – Rawson (108 kg) vs Miguel Salazar – Escuela de Boxeo Saldias - Río Negro (101.300 Kg.)

Peleas Estelares

Daniel Delgado – Cenardcam – Rawson vs Ignacio Giachero – Ni Jiang – Puerto Madryn

Milagros Narvaes – Escuela de Boxeo Mauco Narváes – Trelew vs Martina Arcos Yáñez – Guerreros de Coyaique – Chile

Preliminares

Leonel Quilaleo 69kg – Cenardcam – Rawson vs Pedro Pérez – Escuela de Boxeo Zurdo Vázquez – Trelew

Isaías Acosta – Escuela de Boxeo – Puerto San Julián – Santa Cruz vs Nicolás Ampuero – Guerreros de Coyaique – Chile

Iara Abigail Espinosa – Cenardcam – Rawson

vs Lucía Aguilar – Ni Jiang – Puerto Madryn

Exhibición de boxeo infantil (Sin contacto)

Alesio Contini – Escuela de Boxeo Omar Narváez – Trelew vs Eduardo Rojas – Pino Box – Trelew

Benjamín Escobar – Lo De Nico Box – Puerto Madryn vs Thiago Conejero – Cenardcam – Rawson

Bianca Ocampo – Escuela de Boxeo Mauco Narváes – Trelew vs Catalina Romero – Guerreros De Coyaique – Chile

Wittekamp Salvador – Escuela de Boxeo Mauco Narváes – Trelew vs Thiago Pérez – Pino Box – Trelew.

Foto: Prensa Chubut