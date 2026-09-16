La delegación provincial tuvo una destacada participación en la 59° edición del certamen, disputado en Córdoba, con más de 700 competidores de 16 provincias. Iara Refsgaard, Leonardo Moroncini y Constantino Bufi se consagraron, mientras que otros representantes sumaron cuatro medallas de plata y cinco de bronce.

Karatecas chubutenses obtuvieron tres títulos y un total de 12 medallas en el Argentino

Los representantes de Chubut tuvieron una destacada actuación en el 59° Torneo Argentino de Karate, desarrollado en el Polideportivo Carlos Cerutti de Córdoba Capital, donde consiguieron tres títulos nacionales y un total de 12 medallas en diferentes categorías de Kata y Kumite.

El certamen reunió a 726 competidores de 16 provincias y tuvo a Iara Refsgaard, Leonardo Moroncini y Constantino Bufi como los máximos exponentes de la delegación chubutense, al alcanzar el primer puesto en sus respectivas categorías Ranking.

TRES CAMPEONES NACIONALES

La madrynense Iara Refsgaard se consagró campeona en Kumite Ranking Juveniles 16/17 años -53 kg y cerró una sobresaliente participación en el circuito nacional. La deportista consiguió en Córdoba su tercer título consecutivo de 2026, luego de haberse impuesto previamente en los certámenes realizados en Tucumán y Mendoza.

Leonardo Moroncini y Constantino Bufi también se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías Ranking y completaron las tres medallas doradas obtenidas por Chubut durante la competencia.

Además, Franco Moroncini consiguió la medalla de plata en Kumite Ranking Under 21 -75 kg, resultado que le permitió mantenerse en el primer puesto del ranking nacional de su categoría. El karateca sumó también una segunda presea al obtener el bronce en Kumite Mayores.

Por su parte, Naomi Purita, de Rawson, obtuvo la medalla de plata en Kumite Ranking Sub 21. También alcanzaron el segundo puesto Dolares López Mendoza, de Puerto Madryn, en Kumite 11-12 años, y la madrynense Venecia Ruani Sarrago, en Kata 8-9 años.

MÁS PODIOS PARA CHUBUT

La cosecha de medallas de bronce se completó con las actuaciones de Matías Iglesias, Federico Sánchez y Xiomara Navarro, quienes consiguieron subir al podio en categorías Ranking. A ellos se sumó Sebastián Villareal Puebla, de Rawson, que finalizó tercero en Kumite 13-14 años.

De esta manera, la representación chubutense cerró su participación en Córdoba con 12 medallas: tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, consolidando una importante presencia provincial en una de las principales competencias del calendario nacional de la disciplina.

Los resultados obtenidos en las categorías Ranking tuvieron además especial relevancia, ya que otorgaron puntos para el proceso de conformación de la Selección Argentina de Karate 2027.

La actuación volvió a posicionar al karate chubutense en los principales podios nacionales, con representantes de distintas localidades y categorías que continúan sumando experiencia y resultados dentro del circuito argentino.