La 1ª Expo Deportes Esquel 2025 tuvo un éxito total

Clubes, emprendedores y organizadores de eventos dijeron “presente” en una jornada que unió a toda la comunidad deportiva en un solo lugar.

El último viernes, el Gimnasio municipal “León Camilo Catena” fue la sede de la primera Expo Deportes Esquel, que no solo mostró la rica oferta deportiva local, sino que también contó con la asistencia de figuras clave del deporte provincial y nacional.

Milton Reyes, titular de Chubut Deportes, destacó la importancia social de los clubes durante el acto de apertura. "Esta muestra es una manera de reflejar lo que representan los clubes, que durante todo el año realizan un trabajo de contención y de proyección", afirmó.

El funcionario también enfatizó el apoyo político crucial del intendente Matías Taccetta para concretar esta primera edición de la Expo Deportes en la ciudad a lo largo de toda la semana.

La Expo Deportes se extiende más allá de la muestra, incluyendo una semana de capacitaciones, ponencias y charlas con especialistas de primer nivel. Según Reyes, este ciclo de actividades es "un mimo para los deportistas, para reconocerlos y fortalecer el trabajo que desempeñan".

Un punto alto fue la presencia de expositores del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), quienes compartieron conocimientos esenciales que, según el presidente del ente provincial, "hay que saberlos capitalizar para el desarrollo deportivo de los niños y jóvenes."

"Estamos buscando talentos deportivos en toda la provincia", reveló Reyes, haciendo un llamado a la unidad de esfuerzos con el sector privado. "Tenemos que trabajar juntos, y poner al deporte en el lugar que se merece", sentenció.

UN HITO PARA LA CORDILLERA

Reyes también celebró un logro institucional trascendental para la región: la conformación de una delegación cordillerana de Chubut Deportes. Esta iniciativa busca acortar distancias y asegurar una atención directa y continua a los deportistas y dirigentes del noroeste provincial.

El mensaje final fue un reconocimiento al rol formador del deporte. "Junto a las instituciones intermedias estamos formando deportistas, y al mismo tiempo estamos formando mejores personas", sentenció Reyes, subrayando los valores fundamentales que se forjan en la vida de los clubes.

Cabe destacar que además de las instituciones locales, también acompañaron y presentaron sus alternativas deportivas los municipios de Trevelin, El Hoyo y Gualjaina.

En este marco, Giselle Nougues, directora de Deportes de El Hoyo señaló: “Como primera experiencia esto es excelente. Me gustó la variedad de puestos, no solo lo municipal sino también del ámbito privado. En lo personal me llevo muchas ideas para implementar”. También aprovechó la importante concurrencia para invitar a la Carrera por la Vida del próximo 2 de noviembre. Además, confirmó que el 9, 10 y 11 de enero la Fiesta de la Fruta Fina incluirá actividades deportivas.

Un párrafo aparte para los Juegos Nacionales Evita y el impacto de los resultados de Ema Gorognano (oro en jabalina) y Aitana Dzikowicki (bronce en bala) en la localidad. Nougues destacó los sobresalientes logros de las atletas medallistas en los Juegos Nacionales Evita. “Es una alegría muy grande para el pueblo y la provincia; porque sus esfuerzos nos ponen en el mapa”, y agregó: “Estas dos jóvenes deportistas y su entrenador impulsan y son un ejemplo para los demás. Nos mostraron que con entrenamiento, responsabilidad y compromiso hasta donde se puede llegar”.