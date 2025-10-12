Gabriel Ponce de León volvió a la victoria luego de 10 años

El piloto juninense, con Toyota Corolla, se quedó con el triunfo en la 9ª fecha que el TC2000 corrió en el autódromo El Zonda de San Juan.

En un domingo estupendo con sol y gran marco de público, el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan volvió a tener automovilismo nacional con la 9ª final del año del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA con el regreso a la victoria de Gabriel Ponce de León después de 10 años: la última vez fue como invitado en la 10º Edición de los 200 Km de Buenos Aires junto a Matías Rossi el 27 de septiembre de 2015 en La Pampa.

Esta vez, el piloto de Junín con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport alcanzó el triunfo Nº25 en la categoría y el 3º en el trazado ubicado en la Quebrada de Zonda: ganó el 7 de mayo de 2000, el 8 de junio de 2008 y repitió este 12 de octubre de 2025. Un dato: “El Zonda” Eduardo Copello fue donde Ponce de León debutó en el TC2000 el 20 de septiembre de 1998 con el Ford Escort del YPF Ford.

La carrera la dominó Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA hasta que, en la última vuelta, el piloto de Del Viso se pasó en el rulo y en ese momento, Gabriel Ponce de León pasó a lidera la competencia. Luego de hacer una carrera inteligente, cuidando el desgaste del auto, el juninense rugió fuerte en “El Zonda” para darle la primera victoria en la categoría al equipo Corsi Sport, que este fin de semana demostró que se le puede ganar a los equipos oficiales.

Llegó la bandera a cuadros y Gabriel Ponce de León sentenció la victoria con el Toyota Corolla Cross #32 de la escudería de Christian Corsi completando las 28 vueltas con un tiempo de 37m22s370/1000 a una velocidad promedio de 161,960 km/h. Segundo terminó Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 1.726/1000 y tercero fue el Tetracampeón Argentino de TC2000 Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing a 3.160/1000.

Nicolás Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport finalizó cuarto y resultó ser el ganador de la Copa Rookie Latam mientras que Tiago Pernía con la Honda ZR-V #85 del Honda YPF Racing cerró los cinco primeros de la final.

El local Fabián Flaqué (Chevrolet Cruze #11 – Pro Racing), Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Proracing), Lautaro Campione (Toyota Corolla Cross #317 – Corsi Sport 2), Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #112 – Corsi Sport) y Nicolás Traut (Fiat Cronos #7 – ATR Racing) completaron los diez mejores.

Franco Vivian (Chevrolert Tracker #57) y Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83) del YPF Elaion Auro Proracing no tuvieron un buen domingo. Por distintos problemas no sumaron puntos en sus aspiraciones en la pelea por el título.

Tras ganar la carrera, Gabriel Ponce de León expresó: "Recibí mucho cariño de parte de los equipos y pilotos por la victoria que logré en San Juan. Este fin de semana me sentí con mucha confianza porque es uno de los circuitos que más me gustan. Este año, estuve muy cerca de ganar en dos oportunidades y por fin la tercera fue la vencida. Agradezco al Corsi Sport por el auto que me entregaron durante todo el fin de semana".

Con 8 fechas cumplidas, el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 163 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 137, tercero Franco Vivian (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 132, cuarto Leonel Pernía (Honda YPF Racing) con 106 y quinto Franco Morillo (Pro Racing) con 84.

En la Copa Rookie Latam 2025, Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) se ubica primero con 218 puntos, segundo Franco Morillo (YPF Elaion Auro Pro Racing) con 198, tercero Matías Capurro (Corsi Sport) con 110, cuarto Nicolás Palau (Halcón Motorsport) con 83 y quinto Mateo Polakovich (ATR Racing) con 70.