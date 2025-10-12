Renzo Blotta triunfó por segunda vez en el año en la Clase 2 del TN

Renzo Blotta ganó por segunda vez en el Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, sumando los 42 puntos en disputa durante todo el fin de semana en el Autódromo Rosario, donde se disputó la décima fecha anual en la cual, el piloto comodorense encabezó el podio que completaron Gonzalo Antolín, devenido en nuevo líder del certamen, y Juan Pablo Pastori, tercero en la caída de la bandera a cuadros.

La competencia tuvo marcados golpes de escena, todos ellos, surgidos en la parte final de la misma. El primer protagonista de ello fue Francisco Coltinari, quien aseguraba un lugar en el podio cuando una falla en su vehículo lo retrasó sorpresivamente, y el segundo de los protagonistas fue Bautista Damiani, quien ingresó a boxes para reemplazar un neumático. Previamente, la largada del actual subcampeón fue compleja, recibiendo un toque en la horquilla que lo había retrasado al undécimo lugar de la hilera en las primeras vueltas tras haber largado en la primera posición, informó la página del TN.

Con ello, tempranamente creció la figura de Gonzalo Antolín, quien lideró la competencia hasta la superación ejercida por Renzo Blotta, quien desde ese momento edificó el camino hacia su segunda victoria en la temporada, tercera en el TN Clase 2, y segunda en el autódromo Rosario, dado que venció el 27 de noviembre de 2022 por primera vez. Gonzalo Antolín tenía detrás a Francisco Coltrinari hasta el sorpresivo retraso que terminó de ejecutar el tercer podio de la temporada, incluyendo una victoria en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, escenario de la próxima competencia el 9 de noviembre.

Para Gonzalo Antolín, el segundo lugar significa convertirse en líder del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros por primera vez desde su debut en TN Clase 2, hecho logrado con su quinto podio de la temporada obtenido en el día de este domingo. Con 227 unidades, supera parcialmente por nueve unidades a Joaquín Cafaro, ordenado en la cuarta posición de la final. En tanto, Nicolás Posco completó las principales posiciones de la carrera.

………………

Panorama. -16 vueltas

1º Renzo Blotta (Toyota Etios) 29’21”197/1000

2º Gonzalo Antolín (Peugeot 208) a 5’510/1000

3º Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) a 10’489/1000

4º Joaquín Cafaro (Toyota Etios) a 11’158/1000

5º Pedro Grippo (Toyota Yaris) a 17’781/1000

6º Santino Balerini (Peugeot 208) a 18’319/1000

9º Valentino Quattrocci (Toyota Yaris) a 18’656/1000

8º Marco Veronesi (Toyota Yaris) a 18’657/1000

9º Alejo Borgiani (VW Gol) a 18’908/1000

10º Alejo Cravero (Toyota Etios) a 19’234/1000