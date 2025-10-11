Renzo Blotta también tuvo un gran sábado

El piloto comodorense se impuso en la primera serie de la Clase 2 del TN en el autódromo de Rosario, el escenario de la 10ª fecha de la temporada.

Continuando el dominio que ejerce desde la etapa clasificatoria, Renzo Blotta venció en la primera serie que el TN Clase 2 disputó en el Autódromo Rosario, donde mañana se conocerá al ganador de la prueba final que cerrará la décima fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.

El vencedor, a bordo del Toyota Etios atendido por Ale Bucci Racing, cronometró 9m06s548 luego de las cinco vueltas cronometradas de este parcial que lideró de principio a fin, a pesar de haber sido inquietado en los primeros metros de la competencia por Juan Martín Eluchans, con quien comparte atención del equipo Ale Bucci Racing. El piloto nativo de Chascomus (Buenos Aires), perdió la segunda posición con Joaquín Cafaro durante el desarrollo del cronometrado, debiendo conformarse con el tercer lugar.

El comodorense venció al cabo de las cinco vueltas, sumando hasta el momento los doce puntos en disputa entre ayer y hoy. Joaquín Cafaro, Juan Martín Eluchans, Alejo Borgiani y Marcos Fernández completaron las principales posiciones de este cronometrado en el cual el piloto oriental sumó los puntos necesarios para quedar, transitoriamente, a un punto de Francisco Coltrinari en la disputa por el campeonato.