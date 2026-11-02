La alianza de Weretilneck y Cortés ganó y LLA terminó tercera

Con el 100% de las mesas escrutadas, Estamos Haciendo Bariloche obtuvo el 34% de los votos y se quedó con ocho de los 15 lugares de la Convención Constituyente. Fuerza Bariloche terminó segunda y La Libertad Avanza alcanzó el tercer puesto.

Bariloche definió este domingo quiénes serán los encargados de reformar su Carta Orgánica Municipal y dejó un resultado político claro: la alianza Estamos Haciendo Bariloche, conformada por sectores vinculados al gobernador Alberto Weretilneck y al intendente Walter Cortés, fue la fuerza más votada y consiguió la mayoría de los convencionales.

Con el escrutinio completo, la lista encabezada por Yanina Sánchez alcanzó aproximadamente el 34% de los votos y obtuvo ocho de las 15 bancas que integrarán la Convención Constituyente. En segundo lugar quedó Fuerza Bariloche, con cerca del 16%, mientras que La Libertad Avanza, encabezada por Martín Govetto, terminó tercera con el 12,2%.

La participación fue uno de los datos más llamativos de la jornada. Sobre un padrón de 115.415 electores, concurrió a votar menos del 52%, pese a que se trataba de una elección destinada a modificar la principal norma institucional de la ciudad.

Una reforma después de 20 años

Los 15 convencionales elegidos tendrán ahora la responsabilidad de revisar y reformar la Carta Orgánica Municipal, que funciona como una suerte de constitución local y cuya última modificación integral se realizó en 2006.

La norma establece cuestiones centrales para el funcionamiento de Bariloche, como las atribuciones del intendente y del Concejo Deliberante, los mecanismos de participación ciudadana, la organización administrativa y tributaria y la protección de recursos estratégicos de la ciudad.

Durante la campaña aparecieron distintas propuestas. El oficialismo local planteó la necesidad de reducir trabas burocráticas y agilizar decisiones vinculadas con la obra pública, mientras que otros espacios propusieron limitar algunas facultades del Ejecutivo, modificar mecanismos de participación y revisar las reglas vinculadas con los funcionarios municipales.

Un resultado con lectura política hacia 2027

La elección también fue seguida con atención fuera de Bariloche porque la ciudad concentra cerca del 18% del padrón electoral de Río Negro y constituye el distrito con mayor cantidad de votantes de la provincia.

El resultado significó además la primera prueba electoral importante para la alianza entre el Partido Unión y Libertad, del intendente Cortés, y Juntos Somos Río Negro, encabezado por Weretilneck.

La Libertad Avanza, en tanto, quedó en tercer lugar en una elección de características estrictamente municipales y constituyentes, por lo que el resultado no puede trasladarse de manera automática a una elección provincial o nacional.

Con las bancas ya distribuidas, comenzará ahora una nueva etapa: la Convención deberá debatir qué artículos modificar y qué reglas regirán el funcionamiento institucional de Bariloche durante los próximos años.