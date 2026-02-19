La Asociación Océano Team prepara el "Provincial del Robalo Patagónico"

Será el domingo 15 de marzo en Bahía Solano, mientras que este fin de semana, se realizarán “Las 8 horas de Pesca Variada”.

El domingo 15 de marzo se llevará adelante desde las 10 y hasta las 15 horas, en la sede playera de Océano Team que se encuentra en Bahía Solano, el “Gran Torneo Provincial del Robalo Patagónico”.

El certamen está declarado de interés provincial y cuenta con la organización de la Asociación Océano Team y tendrá el acompañamiento, como todos los años, del Ente Comodoro Deportes.

Serán un total de 5 horas de pesca, en modalidad individual y desde la comisión directiva de Océano Team adelantaron que habrá importantes premios para los que se queden con la competencia.

En la previa, los dirigentes visitaron al titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para coordinar y trabajar en conjunto.

“Creemos que este torneo es el más importante que tenemos acá, en la Patagonia y se permite la participación de cualquier persona. Nosotros pusimos premios que son muy importantes, aproximadamente hay 20 millones de pesos y estamos esperando a los pescadores para que puedan participar”, declaró Daniel Aguirre, integrante de Océano Team sobre la gran cita que tendrán en marzo.

“Hay personas mayores, hasta chicos pescando todos los años, hasta gente de afuera que vienen. Será categoría libre, y es a playa abierta” detallaron.

Acerca del encuentro, con Hernán Martínez, en el que estuvieron representantes de Océano Team, describieron que el mismo fue “bastante positivo, Hernán (Martínez) siempre está abierto al diálogo y a colaborar con nosotros. Estamos muy agradecidos porque desde el día uno Comodoro Deportes acompaña al deporte de la ciudad”.

Para mayores detalles los interesados en ser parte de la competencia se pueden contactar vía Whatsapp al 2974227575 (Mayra) o al 2974775065 (Daniel).

OCHO HORAS DE PESCA VARIADA

Este domingo, mientras tanto, Océano Team tendrá una nueva edición de su torneo nocturno de las “8 Horas de Pesca Variada” en el refugio ubicado en Bahía Solano. Será desde las 00:00 hs. hasta las 8, cuando se lleve adelante el Torneo Interpeñas nocturno.

En la competencia se pondrá en juego la Copa Challenger. Desde Océano Team, comentaron que el mismo “es un torneo Interpeña, en el cual participarán todos los clubes de Comodoro y es para la gente de esta rankeada”.