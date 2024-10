La azafata señalada como tercera en discordia entre Demichelis y Eva

Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzaron su historia de amor en el año 2008. 16 años después, tres hijos de por medio y tres mudanzas internacionales, comenzaron los rumores de crisis y separación en el matrimonio a partir de una azafata que el exdirector técnico de River Plate habría conocido y sería la supuesta “tercera en discordia”. En medio de todo este escándalo, este viernes en LAM (América) hablaron de la mujer que habría ocasionado el cortocircuito entre la pareja.

“La señorita esta se llama Tania González Ledesma, es tripulación de cabina. Y parece que se metió en varios bolonquis, no solo en el de Demichelis. La odia medio Aerolíneas Argentinas, donde trabaja. Hoy me escribieron tripulantes varios para contarme historias”, comenzó contando Ángel de Brito antes de leer los chats que recibió de parte de los compañeros de trabajo de la azafata.

“¡La famosa robamaridos!”, acotó Matilda Blanco desde su asiento de “angelita”. “En este caso, hay una muy fuerte que la condenó dentro de la empresa, que fue con un comandante, con el que tuvo una relación, obviamente, clandestina. Es un mundo muy agitado el de las aerolíneas entre azafatas, comandantes... Es como los médicos. Pero los tripulantes viajan, se van a otros países, están en hoteles. Estás en Suecia, ¿quién se va a enterar? Tenés que ser muy gil...”, siguió el conductor dando contexto ante la expectativa de las panelistas, quienes pedían más detalles. En pantalla, mostraron algunas selfies de Tania, extraídas de su perfil de Instagram, el cual en este momento está en modo privado.

“La historia comienza así”, dijo el conductor y comenzó a leer parte de los mensajes recibidos. “Soy azafata, por favor no me nombres. Vuelo con ella y todas la odiamos. Al principio no, todas la queríamos. Era divina, buena compañera, simpática... Pero la cosa se fue complicando. Había una relación armoniosa entre todos pero a partir de esto, se pudrió todo”, reprodujo de Brito.

“Ella vive saliendo con tipos casados. Y cuando la dejan, enloquece y le avisa a las esposas. Les escribe por Instagram. Por eso nadie la quiere en Aerolíneas Argentinas, porque hay muchas parejas y muchas familias”, agregó el conductor al leer los mensajes que recibió de parte de quienes conocen a González Ledesma en su ámbito laboral. “¡Ah, es malísima, zorra total!”, gritaron a coro las “angelitas” al revelarse esta información. “Cuando la nombraron en LAM, borró todo su Instagram. Restringió a todos, cerró el Instagram”, prosiguió de Brito con la lectura de los mensajes.

Acto seguido, la persona que le escribió al periodista, dio detalles de una historia ocurrido dentro de la empresa con Tania y un compañero de trabajo. “Es una mina conflictiva. En Aerolíneas se puso a salir con un comandante que estaba en pareja con otra azafata a la que toda la empresa amaba. Cuando el comandante la dejó, Tania se encargó de avisarle a ella. El comandante se estaba yendo de vacaciones con su pareja y ahí fue cuando ella le escribió a la mujer contándole todo. Y no paró de molestarlo, buscarlo y tratar de que él volviera”, cerró de Brito con el relato.

Días atrás y también en la pantalla de LAM, Yanina Latorre había sido quien reveló la crisis de pareja entre Anderson y Demichelis. “A Evangelina le llegó un mensaje diciendo que (Demichelis) estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, a quien conoció en un viaje con River Plate. A partir de ahí empezó el vínculo. Me dicen que cuando la gente allegada a Evangelina le pregunta, ella ya contesta ‘estoy separada’”, contó la mujer de Diego Latorre.

Por último, Yanina contó la situación actual que vive el exjugador de la Selección Argentina. “A Evangelina le llegó la información de la azafata y él se lo confeso. Ahí ella lo echó. Él está dirigiendo el club Monterrey, la institución no lo quiere blanquear, entonces está haciendo doble turno de entrenamiento para decir que no está en la casa”, contó la panelista.