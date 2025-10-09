La C17 de Comodoro viaja al Argentino de fútbol de salón

Este jueves se entregó la indumentaria deportiva. La selección de la APFS debutará este domingo ante Mendoza en el torneo a jugarse en Esquina, Corrientes.

La Asociación Promocional de Futsal de Comodoro Rivadavia (APFS) entregó la indumentaria deportiva para su selección representativa C17, en un acto realizado en la sede de la Comisión Futsal Principal, encabezado por el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez.

Acompañaron el presidente de la Asociación Promocional de Futsal, Héctor Aguilar, comisión directiva y el plantel de jugadores y cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcos Contreras y el coordinador de selecciones formativas Marcelo Ramos.

Cabe destacar que la selección C15 viene de campeonar hace una semana en Mendoza, y la selección C17 tuvo su último logro en 2023 también en Mendoza, con la conducción de Contreras. El plantel y cuerpo técnico partirá este viernes a las 15 desde el Gimnasio municipal Nº2 del barrio Pueyrredón.

“La semana pasada tuvimos algo muy grato para nuestra Asociación como fue campeonar, y si bien es el objetivo, en el transcurso de la semana fue todo muy positivo respecto al comportamiento. Hemos tenido halagos de los árbitros, de las otras delegaciones con respecto a nuestra selección C15”, expresó Héctor Aguilar, presidente de la APFS.

“Felicitarlos a los 15 que han sido elegidos. Ya es un mérito de ustedes estar acá. Nosotros pedimos lo de siempre, el comportamiento, porque van a representar a nuestra Asociación. Agradecerle al cuerpo técnico que deja una semana a su familia para acompañarlos a ustedes. Desearles el mejor de los éxitos, vamos a estar en todos los detalles posibles para que puedan llevar adelante la competencia”, señaló.

Por su parte, el DT Marcos Contreras, expuso: “La expectativa es alta. Ya es el tercer año manteniendo este proceso. Se ve la continuidad de trabajo con chicos que están en segundo o tercer año de selección, siempre con el acompañamiento de la Asociación y del Ente. Se trabajó muy bien, con todas las comodidades. Chicos, a disfrutar. Hay cosas que se exigen y otras que no. El resultado no es exigible, si el comportamiento, la disciplina, la actitud, la responsabilidad. Después el resultado ya es el juego, y que tan bien estemos ese día. Vívanlo con responsabilidad, pero también con la felicidad de vestir la camiseta de Comodoro, de representar a su gente, a su barrio, a su equipo. A disfrutar, ya estamos listos”.

Finalmente, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, añadió: “Felicito a Tito. Es el valor que tienen estos dirigentes, que dejan cosas en post de otros. A la familia del futsal, a todos los que están trabajando en esto. Al cuerpo técnico, desearle el éxito más grande”.

“A los jugadores, ustedes son el 10% de los jugadores de su categoría, toman la responsabilidad de representar a una ciudad, y a una institución como es el futsal. Hoy van por una ciudad y una Asociación. Y todo esto que van a vivir cuesta mucho, colectivo, alojamiento, comida, ropa. Y detrás de eso está un grupo de gente que trabaja para ustedes. Hoy se llevan una bandera muy importante, ser embajadores de nuestra ciudad. La vara es alta, se que van a lograr los objetivos, que van a dejar todo para que así sea. Esta ciudad está orgullosa de ustedes. Los vamos a acompañar, los vamos a seguir. Dejen a Comodoro en el mejor lugar. Muchas gracias y éxito grande”, cerró Hernán Martínez.

La selección C17 debutará en el Complejo de Esquina (Corrientes) este domingo a las 19, ante Mendoza, integrando la Zona B también junto a Santa Fe y Los Antiguos.

Plantel Selección C17 Comodoro 2025

Brandon Marques – 707 Futsal

Emanuel Medina – Amigos del Poli

Gabriel Ricardi – Amigos del Poli

Valentino López – El Lobito

Walter Toledo – El Lobito

Joaquín Hernández – Luz y Fuerza

Ismael Mansilla – Luz y Fuerza

Valentino Reynoso – Luz y Fuerza

Joaquín Coronado – Luz y Fuerza

Facundo Uribe – Luz y Fuerza

Martín González – Luz y Fuerza

Ciro Araneda – MyL Futsal

Joaquín Tula – Lanús

Santino Sanzana – Lanús

Ezequiel Subiabre – Niupi

DT: Marcos Contreras

AT: Leonel Tula

PF: Aristóteles Páez

EA: Franco Manjón

Coord.: Marcelo Ramos

Psicóloga: Mariángeles de Uribarri

Delegada: Valeria Malerba.