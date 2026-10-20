El “Azzurro” goleó 4-0 a Maronese en Sub 13, mientras que en Sub 15, la victoria fue de 2-0 ante el elenco neuquino. En Sub 17 fue eliminación por penales.

La CAI accedió a cuartos de final en Sub 13 y Sub 15 del Torneo Juvenil

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se clasificó este martes, en las categorías Sub 13 y Sub 15, para los cuartos de final del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese contexto, en Sub 13, el elenco que conduce Mauro Villegas goleó 4-0 a Maronese de Neuquén y avanzó a la siguiente instancia del certamen formativo.

El partido se jugó en cancha del club Tiro Federal de Comodoro Rivadavia, y los goles fueron anotados por Oliver Tirapu, Lisandro Hernández -de penal-, Máximo Soto e Ignacio Troiano.

Este miércoles a partir de las 15 buscará meterse en las semifinales, cuando se mida con Juan José Moreno de Puerto Madryn, que derrotó 3-0 a Independiente de Neuquén.

Por su parte, en Sub 15, la CAI se impuso por 2-0 con goles del delantero Lautaro Coutinho, quien de esa manera alcanzó la docena de tantos en el torneo.

Además, el arquero Lucas Riva De Neira se lució al atajarle un penal a Benjamín Montiel, a los 28' ST. El rival de la CAI en cuartos será Cipolletti de Río Negro, que venció por penales a J.J. Moreno. Jugarán este miércoles a las 13.

Distinta suerte corrió el equipo Sub 17 de la CAI, que perdió por penales 3-2, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Leonel Gómez abrió el marcador para Maronese y Lautaro Vásquez convirtió el tanto del empate para el elenco azzurro. En la definición desde los doce pasos, el arquero Jonás Aroca de Maronese contuvo dos remates. El arquero Leonel Ruiz -de la CAI- también atajó dos penales. Pero en el quinto penal falló Nicolás Garate para la CAI.

Con este resultado, los chicos “azzurros” quedaron eliminados de la competencia y dejaron atrás un invicto de 14 partidos, con 12 triunfos y 2 empates.

En esta categoría, la CAI se despide del torneo, en el que defendía el título obtenido en la edición 2025, con el orgullo de todo el camino recorrido y el esfuerzo realizado.

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MARTES 20

Panorama de Octavos de final

Cancha: Tiro Federal

Sub 17

- CAI 1 (2) / Maronese 1 (3).

Sub 15

- CAI 2 / Maronese 0.

Sub 13

- CAI 4 / Maronese 0.

Cancha: General Saavedra

Sub 17

- Independiente 1 (4) / J.J. Moreno 1 (2).

Sub 15

- Cipolletti 1 (5) / J. J. Moreno 1 (4).

Sub 13

- J.J. Moreno 4 / Independiente 0.

Programa – Cuartos de final

MIERCOLES 21

Cancha: Argentinos de Diadema

Sub 17

11:00 Independiente vs Maronese.

Sub 15

13:00 CAI vs Cipolletti.

Sub 13

15:00 CAI vs J.J. Moreno.