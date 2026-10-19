Le ganó a Rada Tilly en las tres categorías formativas. En Sub 11 goleó 13-0, en Sub 13 ganó 2-1, y en Sub 15 venció 2-0.

La CAI está en la instancia Provincial del Clasificatorio

La Comisión de Actividades Infantiles ganó la instancia Local del Torneo Clasificatorio de Clubes de fútbol formativo, al imponerse el último sábado a Rada Tilly en sus tres categorías. Los partidos tuvieron como escenario al estadio Domingo Perea del Club Laprida.

En ese contexto, en la categoría Sub 11, el “Azzurrito”, dirigido por Marcelo Valencia, goleó 13-0 con tres tantos de Alejo Ortíz, dos de Francis De Vadillo, otros dos de Giovanni Arjona, mientras que los restantes fueron obra de Viggo Bacarili, Axel Vargas, Gonzalo Alanís, Lian Vatinzai, Bautista Vidal y Alejo Díaz.

En Sub 13, mientras tanto, el elenco de Mauro Villegas se impuso por 2-1 con goles de Lautaro Oyarzo y Juanse Ruíz. El gol de Rada Tilly lo hizo Facundo Campero.

Mientras que en Sub 15, el conjunto entrenado por Mario Amado, ganó 2-0 con tantos de Leonel Robledo y Santino Díaz.

De esa manera, las tres categorías de la CAI representarán a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia en la instancia Provincial, que se jugará los días 2 y 3 de noviembre.