Se inauguró el Torneo Juvenil Regional AFA en Comodoro

En el Club Huergo se realizó el acto inaugural de los octavos y cuartos de final del certamen formativo. Participan CAI, JJ Moreno, Maronese, Independiente y Cipolletti.

Este lunes por la noche en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Km 3, se desarrolló el acto inaugural correspondiente a los octavos y cuartos de final del Torneo Juvenil, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino, y que se juega en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Hasta esta instancia llegó la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, que buscará seguir en la competencia formativa en sus tres categorías.

Los partidos serán este martes y miércoles en las canchas de los clubes Tiro Federal y General Saavedra, como así también el Estadio Municipal de Kilómetro 3.

Cabe destacar que jugarán los doce mejores equipos de la Región Patagónica -cuatro por categoría- y la competencia otorgará tres boletos a las semifinales, uno por división.

El acto inaugural realizado este lunes en el Club Ingeniero Huergo estuvo encabezado por el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili, junto al profesor Hernán Martínez (presidente del Ente Comodoro Deportes), Claudio Yópolo (Consejo Federal AFA), Héctor Millar (presidente de la Liga Oficial Fútbol CR), Sixto Peralta (CAI), José Alcaín (Liga Oficial CR), además de los integrantes de los clubes Juan José Moreno (Puerto Madryn), Maronese e Independiente (ambos de Neuquén), Cipolletti (Río Negro) y el anfitrión CAI.

“Desde el primer momento tuvimos la ilusión de participar y recibimos la invitación con mucha alegría, porque como saben el desarrollo de los jóvenes es el corazón de nuestro club. El año pasado estuvo muy lindo, tuvimos la suerte de competir hasta el último día y organizar la etapa en Comodoro. Agradecido con el Consejo Federal, la Liga, la Municipalidad, Comodoro Deportes, porque nos apoyan en esto que es tan importante para el club”, expresó Sixto Peralta, de la CAI.

Por su parte, Héctor Millar, presidente de la Liga Oficial de Comodoro, manifestó: “Gracias al acompañamiento que tenemos por parte de la Municipalidad, gracias Othar, a Hernán a través de Comodoro Deportes. Gracias a todos por venir, mañana comienza la competencia, pero no hay que olvidarse que enfrente no deja de ser un amigo, un compañero. En lo deportivo que reine lo mejor, que se diviertan y disfruten. El mayor de los éxitos”.

Mientras tanto, el representante del Consejo Federal, Claudio Yópolo, señaló: “Hace unos cuantos años que por diferentes funciones tengo que venir a Comodoro y siempre el señor intendente acompañando al deporte, en este caso a nosotros, el fútbol. Es un torneo que no tenía divisiones inferiores en el interior, por lo que lo diagramamos y hoy es una realidad. Se juega en todo el país con 62 equipos”, explicó.

“Jugarán los octavos y cuartos, se enfrentarán en semifinales con Buenos Aires, y la final se jugará en el predio de Ezeiza de AFA. En Douglas de Pergamino ganó en Sub 13 y 15 Sarmiento, y Sub 17 Douglas Haig. Lo más importante es que lo disfruten, porque hay mucha gente mirándolos y de este torneo saldrán muchos jugadores. No se olviden que el 80% de los campeones del mundo son de nuestro interior profundo”, recalcó.

Luego, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, le dio la bienvenida a todos los presentes y sostuvo: “Agradezco al Consejo Federal que acepte que esta ciudad sea sede por segundo año. Que podamos albergar y brindar nuestras instalaciones, que las hemos preparado durante años con una gestión política que apostó mucho al deporte. Por eso tenemos más de diez canchas sintético, un Hotel Deportivo. Que sean dos días de hermoso torneo, que deportivamente gane el mejor. El sur también buscará una instancia nacional a través de ustedes, con el equipo que clasifique”.

Finalmente, el intendente Othar Macharashvili, agradeció a los presentes y expresó: “Quiero agradecer al papá del Mumo, que con su comisión directiva hace muchos años decidieron que lo formativo era una inversión y generaron una institución para trabajar con los jóvenes de la ciudad y de diferentes lugares de la Patagonia. De ese trabajo surgieron jugadores como Mumo y otros, que han sido embajadores de la Patagonia tanto en Argentina como en el mundo”.

“Eso nos da la pauta, de que incorporar a las divisiones formativas a la competencia federal es una excelente decisión. De acá, habrá jugadores que brillarán, triunfarán y serán embajadores nuestros. Es muy importante que una ciudad como Comodoro sea sede de un torneo de tanto valor”, cerró el intendente.

Programa

Octavos de final - Martes 20 (Cancha: Tiro Federal)

10:00 Sub17 CAI vs Maronese (Neuquén)

12:00 Sub 15 CAI vs Maronese

14:00 Sub 13 CAI vs Maronese

Octavos de final - Martes 20 (Cancha: General Saavedra)

10:00 Sub 17 Independiente (Neuquén) vs J.J. Moreno (Puerto Madryn)

12:00 Sub 15 J.J. Moreno vs Cipolletti (Cipolletti)

14:00 Sub 13 Independiente vs. J.J. Moreno.

Cuartos de final - Miércoles 21 – Estadio Municipal

10:00 Sub 17 Ganadores 8vos

12:00 Sub 15 Ganadores 8vos

14:00 Sub 13 Ganadores 8vos