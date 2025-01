La CAI empató sin goles de local con Boxing Club

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia empató este domingo 0-0 como local ante Boxing Club de Río Gallegos por una de las semifinales de ida de la Zona Patagónica del Torneo Regional Amateur 2024-2025.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, tuvo el arbitraje de Cristian Rubiano de la Liga de Santa Rosa, La Pampa.

La revancha se jugará dentro de una semana en el estadio Emilio ’Pichón’ Guatti de la capital santacruceña.

En media hora de juego, la CAI llegó hasta el área con una gran jugada en ataque de Luis Oyarzo y José Vivanco, pero el arquero Marcos Cordero salió a tiempo para salvar su valla.

Cuatro minutos después, la CAI tuvo otra chance para abrir el marcador, con un remate de Lucas Palma, pero la pelota dio en el travesaño y se fue por arriba.

Boxing Club también tuvo una clara posibilidad con una notable jugada de Ramiro Paileman, la pelota le quedó a Ariel Riquel, pero le pegó muy suave.

En tiempo cumplido, el ’Azzurro’ casi abre el marcador cuando ’Chiki’ Oyarzo la quiso meter por arriba, y la pelota fue despejada sobre la línea por un jugador de la visita.

Ya en la segunda etapa, Lucas Palma, que minutos después se retiró lesionado, se escapó por un costado de la cancha, envió un centro para Oyarzo, pero el cabezazo del chileno se fue por arriba. Se salvó Boxing.

El elenco santacruceño, tuvo otra chance con un remate de media vuelta del ingresado Jeremías Gallardo, y la pelota se fue por arriba.

Más tarde, Boxing llegó con peligro con un remate de Ariel Riquel, que atajó Francisco Del Riego. En tiempo de descuento, Facundo Vilte cabeceó en el área y la pelota se fue por arriba del arco de Cordero.

El partido terminó sin goles en Comodoro Rivadavia, y ahora la CAI irá el próximo domingo a Río Gallegos en busca de la victoria que lo meta la final de la Zona Patagónica.

En la otra semifinal, La Amistad de Cipolletti se impuso de visitante por 1-0 ante Estudiantes Unidos de Bariloche con gol de Franco Montero a los 22’ de la segunda etapa.

...................

Síntesis

CAI 0 / Boxing Club 0

CAI: Francisco Del Riego; Maximiliano Paredes, Franco Flores, Santiago Chamorro y José Vivanco; Matías Avila, Santiago Vidal y Valentín Pesse; Luis Oyarzo; Lucas Palma y Gonzalo Figueroa. DT: Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Boxing Club: Marcos Cordero, Pedro Ferranti, Mauro Fuentealba, Gianluca Gironi y Claudio Núñez; Ariel Vega, Axel Kostelak, Tomás Martín y Alan Riquel; Rodrigo Alvarez y Ramiro Paileman. DT: Claudio Martínez.

Cambios ST: 11’ Facundo Vilte x Palma (C), 18’ Jeremías Gallardo x Paileman (BC), 23’ Nasael Quesada x Vidal (C) y Joaquín Abarzúa x Avila (C), 38’ Federico Reyes x Vivanco (C), 41’ Esteban Gallardo x Alvarez (BC), 46’ Gabriel Burgos x Vega (BC).

Amonestados: Kostelak, Vega (BC).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Cristian Rubiano (Santa Rosa, La Pampa).

Cancha: Estadio Municipal Comodoro.

...................

Panorama de Semifinales - ida

DOMINGO 5

En Comodoro Rivadavia

- Comisión de Actividades Infantiles 0 / Boxing Club 0.

En Bariloche

- Estudiantes Unidos 0 / La Amistad 1 (Franco Montero).