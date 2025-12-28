La CAI se consagró campeón en Novena

Goleó 5-1 al Deportivo Sarmiento y conquistó la Copa de Oro del Torneo Integración “A”.

El plantel de Novena división de Comisión de Actividades Infantiles se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Integración “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Fue al golear, de visitante 5-1 al Deportivo Sarmiento, y de esa manera cerró un excelente año.

El equipo, que conduce Mauro Villegas, junto al “profe” Federico Leguiza, se impuso este sábado con dos goles de Esteban Peralta, mientras que los restantes los marcaron Luciano Navarro, Lisandro Hernández y Dante Latorre. Insúa anotó el tanto del elenco “lacustre”.

De esa manera, los chicos de la CAI se adjudicaron los dos torneos del 2025.

Por otra parte, en Octava división, empató sin goles con el Depo, mientras que en Séptima, fue victoria del “Azzurrito” que se impuso por 1-0 con tanto marcado por Thiago Villalba.

Asimismo, este domingo, la CAI jugó dos partidos que estaban pendientes de la cuarta fecha ante Jorge Newbery en el estadio Domingo Perea del club Laprida.

En Octava, fue victoria azzurra de 3-1, con dos de Lionel Crespo y uno de Dante González, mientras que en Séptima, el triunfo quedó para el “Lobo” que se impuso por 1-0.