La CAI se consagró campeón en Novena, Octava y Séptima

El “Azzurrito” le ganó este domingo a Jorge Newbery en las tres categorías formativas y se coronó en el Torneo Integración A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

La Comisión de Actividades Infantiles se consagró este domingo campeón del Torneo Integración A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, y lo hizo en sus tres categorías, es decir en Novena, Octava y Séptima división.

En Novena, el conjunto dirigido por Mauro Villegas -junto al ‘profe’ Federico Leguiza- venció 3 a 0 a Jorge Newbery, por la fecha pendiente del certamen y así comenzaron los festejos en el estadio Domingo Perea, del club Laprida.

Los goles fueron convertidos por los delanteros Mauro Betancur, Bautista Recabal y Tiziano Hernández.

octava

De esta manera, a falta de dos fechas para la finalización del torneo, la CAI estiró a 11 puntos la diferencia con el escolta Newbery y se consagró campeón.

La fiesta continuó luego con la consagración del equipo de Octava, al imponerse por 3-1 ante el “Lobo”, con tantos de Franco Ramos, Mateo Arce y Benjamín Arteaga.

De ese modo, y a falta de dos fechas para el final del campeonato, sacó ocho puntos de diferencia con el escolta Huracán y se quedó con el título.

La fiesta fue completa en cancha de Laprida, porque el plantel de Séptima división, también se consagró al imponerse por 4-1 ante Newbery. Los goles fueron anotados por Lautaro Bustos (2), Esteban Baeza y Thiago Nicosia.

De esa manera y a falta de dos jornadas para el final, logró ampliar a 13 puntos la diferencia con el escolta Rada Tilly y obtuvo de manera anticipada el campeonato.