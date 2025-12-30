El “Azzurro” goleó al Lobo 3-0 en 8va, mientras que en 7ma, fue empate 2-2, y de esa manera Jorge Newbery se quedó con el título.

La CAI se consagró en Octava y Newbery lo hizo en Séptima

Comisión de Actividades Infantiles en Octava división y Jorge Newbery en Séptima, se consagraron este martes campeones de la Copa de Oro del torneo Integración “A”, que organizó la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, ambos clubes se enfrentaron en el estadio Domingo Perea, del club Laprida en partidos que estaban pendientes de la 11ª fecha.

En primer lugar, se jugó el partido de Octava, con victoria para la CAI por 3-0, con dos goles de Santino Díaz, y uno de Uriel Tallarico.

De esa manera, el elenco dirigido por Mario Amado, junto con el profesor Fausto Mesa, se adjudicó los dos torneos del 2025.

De esa manera, la CAI logró, en menos de una semana, un nuevo título, ya que el último sábado, con la goleada de 5-1 ante Deportivo Sarmiento, se había coronado campeón en la Novena división.

Por su parte, en Séptima división, CAI y Newbery empataron 2-2 y con ese resultado, el título quedó en poder del “Lobo”.