El delantero uruguayo les envió ese mensaje a los hinchas de Boca y descartó así su inminente retiro.

Edinson Cavani: "el 2026 va a ser un gran año y le vamos a meter con todo"

El futbolista uruguayo Edinson Cavani descartó este domingo un inminente retiro y se mostró enfocado en su continuidad en Boca con un mensaje para los hinchas: “El 2026 va a ser un gran año y le vamos a meter con todo”.

“Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere y le vamos a meter con todo”, respondió el delantero en DGO Stream, cuando le pidieron un mensaje para los fanáticos de Boca expectantes por su futuro en el club.

El deportista repasó su actualidad y cómo se adapta a los nuevos desafíos. “Son muchos años y yo vengo de la vieja escuela, que quieras o no te ibas haciendo en base a estar y formar parte de grupos con experiencia, con gente que era más rústica para pasarte información, un consejo o un mensaje. Los tiempos han cambiado y uno trata de ir adaptándose”, señaló.

“Dentro de esa adaptación, tengo mucho o gran porcentaje de esa vieja escuela entonces es más difícil para mi estar con un joven en la misma sintonía cuando por ahí tenés una gran diferencia de edad y una formación más antigua. Después hay jóvenes que te quieren escuchar más, otros menos, pero lo más importante es poder volcar un poco la experiencia y ciertas pautas dentro de lo que puede ser un grupo”, agregó.

Y seguido, completó: “Los ideales uno los tiene que mantener, la esencia la tiene que mantener, tratando de adaptarse a lo que es la situación de hoy”.

Cavani realizó esas declaraciones al participar en el streaming de Directv desde Punta del Este, donde también expresó sus expectativas en torno al desempeño de la Selección de Argentina y la Selección de Uruguay en la próxima Copa Mundial FIFA que se disputará en los Estados Unidos, Canadá y México.

“Ojalá que les vaya bien a los dos, que puedan hacer una buena copa. Creo que las dos selecciones están bien más allá de que Uruguay esté pasando un momento de turbulencia, como quien dice, pero creo que tiene buenos jugadores para hacer una buena copa”, dijo Cavani.

Y sobre un eventual cruce entre los dos seleccionados, el delantero uruguayo manifestó: “Es cultural el hecho de que cuando llega ese momento, no importa la distancia, son partidos picantes”.

Uruguay deberá medirse con España, Arabia Saudita y Cabo Verde en los primeros cruces correspondientes al Grupo H de la Copa Mundial.

Foto: DGO Stream.