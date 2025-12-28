El ex arquero de la Selección Argentina sacó a la luz un episodio íntimo que protagonizó en la antesala del Mundial de Italia 90 que lo convirtió en una de las figuras históricas del fútbol argentino.

Goycochea reveló un pedido secreto en el Muro de los Lamentos de Israel

Sergio Goycochea reveló este sábado un pedido secreto que realizó en el Muro de los Lamentos de Israel, antes de convertirse en una de las figuras máximas de la Selección Argentina de fútbol por su participación en el Mundial de Italia ’90.

El ex arquero profesional recordó que en la antesala de aquel torneo FIFA viajó a Israel con el plantel argentino como parte de una cábala del entonces director técnico Carlos Bilardo.

“La historia es que antes del ’86, la selección de Bilardo había ido a Israel a jugar el último partido o el anteúltimo partido que siempre se jugaba con Israel. Entonces ir al Muro era una de las cábalas que repetimos en el año ’90”, rememoró en DGO Stream.

Goycochea recordó que se sumó a la tradición frente al Muro de los Lamentos y también dejó un mensaje con un deseo: “Es muy fuerte lo que me pasó después con respecto al papelito. Yo puse: por favor, quiero jugar, aunque sea, un partido del Mundial”.

“Es increíble. Esto fue antes del ‘90, a fines de mayo. Nunca lo conté. Yo quería, aunque sea, tener esa sensación de jugar algún partido”, agregó.

El exarquero de la Selección Argentina explicó que guardó ese secreto durante 35 años porque su participación en el Mundial de Italia se produjo a partir de la lesión de Nery Pumpido.

Goycochea reemplazó a Pumpido tras su lesión en el segundo partido contra la Unión Soviética, y terminó convirtiéndose en figura clave atajando penales cruciales contra Yugoslavia e Italia y llevando a Argentina a la final.

“En el ´94 ya con (Alfio “El Coco”) Basile tratamos de repetir la cábala y en ese momento hubo unas cuestiones de seguridad mucho más pesadas y no pudimos llegar”, agregó el exarquero profesional.

Goycochea compartió su desconocida anécdota al entrevistar al humorista y actor argentino Roberto Moldavsky, quien se encontraba en Israel cuando la selección argentina realizó aquella gira en la antesala del Mundial de Italia.

“En el ’86 se ganó y en el ’90 se llegó a la final. Como que ya estábamos todos convencidos de que esa era parte de la historia para tener éxito”, opinó Moldavsky al escuchar sorprendido la revelación del conductor de DSports.

VIDEO DE LA ANÉCDOTA