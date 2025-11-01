La CAI Sub 17 disputará la final del Torneo Divisiones Juveniles

Derrotó 1-0 a Mac Allister de La Pampa y definirá el título con Atlético Rafaela. El equipo Sub 13 no pudo con Kimberley de Mar del Plata con quien cayó 3-0.

El equipo Sub 17 de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se clasificó este sábado para jugar la final del Torneo Divisiones Juveniles, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

En ese contexto, el conjunto dirigido por César Villarroel -acompañado por el profesor Fausto Mesa- le ganó 1 a 0 a Mac Allister de La Pampa, en el estadio "La Visera de Cemento" del Club Cipolletti, Río Negro, y se metió en la definición del certamen.

El único gol del partido fue convertido por Lázaro Villegas. El jugador nacido en Intendente Alvear (La Pampa) había ingresado en el primer tiempo por Esteban Baeza, quien se retiró lesionado.

En la final, que se disputará el sábado 15 de noviembre en el predio "Lionel Andrés Messi" de AFA en Ezeiza (Buenos Aires), la CAI jugará ante Atlético Rafaela de Santa Fe.

Por su parte, distinta suerte corrió el “Azzurrito” Sub 13 que más temprano, cayó 3-0 ante Kimberley de Mar del Plata y de esa manera se despidió del torneo, resignando así un invicto de 14 partidos, habiéndolos ganado todos. Los goles del equipo ganador los marcaron Braian Techeira, en dos ocasiones, y Amadeo Orellana.

Mientras tanto en Sub 15, Cipolletti venció por penales 3-1 a Rivadavia de Lincoln y se clasificó para jugar la final.