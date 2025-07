La CAI tiene doble jornada en el Juvenil del Consejo Federal

El Torneo de Divisiones Juveniles del Consejo Federal del Fútbol Argentino disputa una doble jornada, para abaratar costos de viaje, y la Comisión de Actividades Infantiles irá por más, fuera de casa.

Este miércoles, contra Huracán de Trelew, se adelanta la 13ª fecha de la zona 7, con partidos de las categorías Sub 13 a las 11:00, Sub 15 a las 13:00 y Sub 17 a las 15:00, mientras que el jueves, por la 7ª jornada, visitará a J.J. Moreno de Puerto Madryn. La Sub 15 jugará a las 11:00, la Sub 17 a las 13:00 y la Sub 13 a las 15:00.