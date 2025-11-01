El “Azzurro” recibe este domingo a Club Empleados de Comercio de Trelew, mientras que el “Lobo” visita en Caleta Olivia a Camioneros. Arrancan a las 16.

La CAI va por otra victoria y Jorge Newbery busca volver al triunfo

Este domingo a partir de las 16 se jugará la tercera fecha de la Zona 11 de la región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025/26.

En ese contexto, Comisión de Actividades Infantiles de Rivadavia, recibirá en el Estadio Municipal de Km 3 a Club Empleados de Comercio de Trelew.

El partido tendrá una terna de Viedma, provincia de Río Negro. El árbitro principal será Juan Bertoya, mientras que como asistentes de línea, actuarán Gonzalo Linares y Braian Alderete.

La CAI, que tiene 4 puntos en la Zona 11, llega a este partido con un sólido triunfo de 3-0 ante Camioneros de Caleta Olivia con goles de Conde, Salinas y Palma.

Por su parte, el CEC viene de vencer como local a Jorge Newbery -el otro representante comodorense- por 2-0 y de ese modo, lidera en la tabla junto a la CAI.

Mientras tanto, en el estadio “Juan Domino Perón” de Caleta Olivia, se presentará Newbery para medirse con el local Camioneros.

El “Lobo”, que en los últimos días sumó a Hugo Barrientos como su nuevo DT, intentará volver a la victoria para seguir dando pelea en la zona.

El encuentro también tendrá una terna arbitral de Viedma. El juez principal será Rodrigo Moreno, quien estará secundado por Federico Alcarraz y Oscar Arriola.

……………..

Programa de la 3ª fecha – Zona 11

DOMINGO 2

En el Estadio Municipal – Comodoro Rivadavia

16:00 CAI vs Club Empleados de Comercio.

Arbitro: Juan Bertoya (Viedma).

Asistentes: Gonzalo Linares (Viedma) y Braian Alderete (Viedma).

En el Estadio Municipal “Juan Domingo Perón” – Caleta Olivia

16:00 Camioneros vs Jorge Newbery.

Arbitro: Rodrigo Moreno (Viedma).

Asistentes: Federico Alcarraz (Viedma) y Oscar Arriola (Viedma).