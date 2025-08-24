La CAI vuelve a ser campeón del fútbol comodorense tras 17 años

El “Azzurro” empató 0-0 con Petroquímica y con ese resultado se aseguró el título del Apertura A. Newbery venció 3-1 a Laprida y USMA-Palazzo terminó 3-3.

La Comisión de Actividades Infantiles se consagró campeón del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia al empatar de visitante sin goles con Petroquímica.

Fue en uno de los partidos que este domingo dio continuidad a la 21ª y penúltima fecha del campeonato.

El elenco “Azzurro”, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, terminó así con una sequía de 17 años sin títulos, ya que la última vez que la CAI había dado la vuelta, fue en 2008.

La CAI necesitaba solo un punto para quedarse con el campeonato y lo logró en Kilómetro 8. De ese modo, el “Azzurro” conquistó su novena corona en el fútbol de Comodoro Rivadavia y además clasificó para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2026-2027.

Los anteriores títulos los había conseguido en 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2004 y 2008.

Por su parte, el escolta Jorge Newbery, que tenía ínfimas chances de pelear por el título, le ganó de local 3-1 a Laprida. Se impuso en “La Madriguera” con goles de Alex Aguirre, que se fue expulsado en el segundo tiempo, Gadiel Domínguez y Kevin Herrero. Laprida se había puesto en ventaja con un gol de penal marcado por Jacobo Dzaja, exjugador del “Aeronauta”.

En el restante partido de este domingo, Unión San Martín Azcuénaga y Próspero Palazzo empataron 3-3. Los goles del elenco “patricio” los marcaron Santiago Flores -en dos ocasiones- y Arian Castillo.

Los tres tantos del elenco visitante los convirtió el goleador Gabriel Campos.

La fecha, que tiene pendiente el partido entre Huracán y Tiro Federal, se inició este sábado con la goleada de Argentinos Diadema ante Deportivo Sarmiento por 3-0 y el triunfo de General Saavedra frente a Florentino Ameghino por 3-1.

Panorama de la 21ª fecha

SABADO 23

- Argentinos Diadema 3 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 3 / Florentino Ameghino 1.

Postergado

- Huracán vs Tiro Federal.

DOMINGO 24

- Petroquímica 0 / CAI 0.

- Jorge Newbery 3 / Laprida 1.

- USMA 3 / Próspero Palazzo 3.