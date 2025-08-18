Newbery empató en Sarmiento y la CAI quedó cerca del título

Igualó 0-0 con el Depo en uno de los partidos que completó la 20ª fecha del Apertura A. Saavedra goleó 5-0 a Tiro, y Palazzo-Diadema terminó 1-1. Se postergó Ameghino-Petroquímica.

Jorge Newbery empató este domingo sin goles de visitante frente al Deportivo Sarmiento en uno de los partidos que completó la 20ª fecha del torneo Apertura A que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Con ese resultado, el ‘Lobo’ sigue como escolta, ahora con 42 unidades y a falta de dos fechas para el final, son seis los puntos que lo separa del líder Comisión de Actividades Infantiles (48), que con este resultado, quedó prácticamente a un paso del título, ya que solo restan seis puntos en juego.

El partido, que se jugó en el estadio Pampa Zaldúa, tuvo el arbitraje de Maximiliano Selg, que a los 43’ expulsó -por doble amarilla-, a Gabriel Toledo del conjunto ‘aeronauta’.

Por su parte, Próspero Palazzo y Argentinos Diadema igualaron 1-1 en el “Nido” de Kilómetro 9. Axel Romero, a los 7’ del segundo tiempo, puso en ventaja a Diadema, mientras que a los 37’, Gabriel Campos empató para el ‘’Aguilucho”.

Mientras tanto, General Saavedra goleó a Tiro Federal por 5-0. Fabián Zúñiga -uno de penal- y Oscar Marchant, ambos por duplicado, y uno de Brian Vega, hicieron los goles del equipo de Parque. En la primera etapa, el arquero Juan Macías le atajó un penal a Marchant, mientras que en el segundo tiempo, contuvo el remate desde los doce pasos de Jeremías Chaves.

El partido que debían jugar en el Estadio Municipal, Florentino Ameghino y Petroquímica, quedó suspendido por el fallecimiento del padre de Juan Cruz González, uno de los jugadores del CAFA.

Por esa razón y en común acuerdo entre árbitros, dirigentes y planteles, se decidió postergar el partido.

Esta fecha se inició el sábado con la goleada del líder CAI sobre Unión San Martín Azcuénaga por 5-1, con dos de Lucas Palma, uno de José Chacón, otro de Mateo Bustos y el restante de Joaquín Mardones. Para el “Patricio” descontó Rafael Ocampo.

Mientras que Huracán, con tres de Rodrigo Ledesma, derrotó de visitante 3-2 a Laprida, que marcó a través de Santiago Díaz y Javier Astete.

POSICIONES: 1) CAI 48 puntos, 2) Jorge Newbery 42, 3) USMA 32, 4) Deportivo Sarmiento 32, 5) Huracán 29, 6) Próspero Palazzo 26, 7) Petroquímica 24, 8) Laprida 22, 9) Argentinos Diadema 20, 10) Florentino Ameghino 19, 11) General Saavedra 19 y 12) Tiro Federal 10.…………….

Panorama de la 20ª fecha

SABADO 16

- CAI 5 / USMA 1.

- Laprida 2 / Huracán 3.

DOMINGO 17

- Próspero Palazzo 1 / Argentinos Diadema 1.

- Deportivo Sarmiento 0 / Jorge Newbery 0.

- Tiro Federal 0 / General Saavedra 5.

Postergado

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.

Próxima fecha (21ª)

- Petroquímica vs CAI.

- Jorge Newbery vs Laprida.

- General Saavedra vs Florentino Ameghino.

- Huracán vs Tiro Federal.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Sarmiento.

- USMA vs Próspero Palazzo.