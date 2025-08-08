El Apertura de la A sigue con dos partidos de la 19° fecha

Con dos partidos, este sábado desde las 15 continuará desarrollándose la 19° fecha del torneo Apertura A, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, y que tiene como líder a Comisión de Actividades Infantiles.
En ese contexto, Petroquímica recibirá a Tiro Federal con el arbitraje de Lucas Bres, mientras que General Saavedra se medirá en su cancha frente a Laprida, donde impartirá justicia Diego Schooff.
El domingo, mientras tanto, completarán Florentino Ameghino-CAI, Huracán-Deportivo Sarmiento y Argentinos Diadema-Unión San Martín Azcuénaga.
Cabe destacar que en el adelanto que se jugó el último sábado, el escolta Jorge Newbery venció 3-1 a Próspero Palazzo y con esa victoria quedó a una unidad de la punta del campeonato.
Programa de la 19° fecha
SABADO 9 (15:00 Primera)
- Petroquímica vs Tiro Federal.
Arbitro: Lucas Bres.
Cancha: Petroquímica (sin público visitante).
- General Saavedra vs Laprida.
Arbitro: Diego Schooff.
Cancha: General Saavedra (sin público visitante).
DOMINGO 10 (15:00)
- Huracán vs Deportivo Sarmiento.
Arbitro: Carlos Quintana.
Cancha: Huracán.
- Argentinos Diadema vs Unión San Martín Azcuénaga.
Arbitro: Guillermo Díaz.
Cancha: Argentinos Diadema.
- Florentino Ameghino vs Comisión de Actividades Infantiles.
Arbitro: Luis Fimiani.
Cancha: Ferrocarril del Estado.
Jugado el 2 de agosto
- Jorge Newbery 3 / Próspero Palazzo 1.