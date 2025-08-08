Será este sábado a las 15. Petroquímica recibirá a Tiro Federal y Saavedra hará lo propio ante Laprida. El domingo completan Ameghino-CAI, Huracán-Sarmiento y Diadema-USMA.

El Apertura de la A sigue con dos partidos de la 19° fecha

Con dos partidos, este sábado desde las 15 continuará desarrollándose la 19° fecha del torneo Apertura A, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, y que tiene como líder a Comisión de Actividades Infantiles.

En ese contexto, Petroquímica recibirá a Tiro Federal con el arbitraje de Lucas Bres, mientras que General Saavedra se medirá en su cancha frente a Laprida, donde impartirá justicia Diego Schooff.

El domingo, mientras tanto, completarán Florentino Ameghino-CAI, Huracán-Deportivo Sarmiento y Argentinos Diadema-Unión San Martín Azcuénaga.

Cabe destacar que en el adelanto que se jugó el último sábado, el escolta Jorge Newbery venció 3-1 a Próspero Palazzo y con esa victoria quedó a una unidad de la punta del campeonato.

Programa de la 19° fecha

SABADO 9 (15:00 Primera)

- Petroquímica vs Tiro Federal.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Petroquímica (sin público visitante).

- General Saavedra vs Laprida.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: General Saavedra (sin público visitante).

DOMINGO 10 (15:00)

- Huracán vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Huracán.

- Argentinos Diadema vs Unión San Martín Azcuénaga.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Argentinos Diadema.

- Florentino Ameghino vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Jugado el 2 de agosto

- Jorge Newbery 3 / Próspero Palazzo 1.