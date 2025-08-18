Y fue con goleada por 5-0 ante Stella Maris en el partido que este domingo cerró la 22ª fecha del torneo Apertura B.

Universitario ganó por primera vez en el torneo del Ascenso

Universitario logró este domingo su primera victoria en el torneo Apertura B del fútbol de Comodoro Rivadavia y lo hizo con goleada.

En ese contexto, y jugando en su cancha de Castelli, superó por 5-0 a Stella Maris, con dos goles de Ezequiel Guigues, mientras que los restantes los marcaron Ramiro Toloza, Elías Benítez y Héctor Gaitán.

De ese modo, la “U” festejó su primera victoria en el certamen de ascenso, aunque permanece en el último lugar con 5 unidades, producto de un triunfo, dos empates y 17 derrotas.

El festejo fue doble ya que también se impuso en la categoría Reserva por 5-2.

Cabe destacar que este partido cerró el programa de la 22ª fecha del torneo que lidera Rada Tilly y en el que el Deportivo Portugués tuvo descanso.

POSICIONES: 1) Rada Tilly 52 puntos, 2) Ferrocarril del Estado 48, 3) Caleta Córdova 47, 4) Deportivo Portugués 43, 5) Deportivo Roca 39, 6) Nueva Generación 30, 7) Talleres Juniors 27, 8) San Martín 23, 9) Comodoro FC 20, 10) Oeste Juniors 17, 11) Stella Maris 13, 12) Manantiales Behr de Ciudadela 8, 13) Universitario 5.

Panorama de la 22ª fecha

SABADO 16

- Rada Tilly 4 / Comodoro FC 1.

- Caleta Córdova 1 / Talleres Juniors 2.

- Oeste Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 3.

- Nueva Generación 3 / Deportivo Roca 3.

- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / San Martín 1.

DOMINGO 17

- Universitario 5 / Stella Maris 0.

LIBRE

- Deportivo Portugués.

Próxima fecha (23ª)

- Ferro vs Deportivo Roca.

- Comodoro FC vs Oeste Juniors.

- Stella Maris vs Rada Tilly.

- Talleres Juniors vs Universitario.

- San Martín vs Caleta Córdova

- Deportivo Portugués vs M.B. Ciudadela.

Libre: Nueva Generación.