Será este domingo desde las 19 en dos de los partidos que completa la 19° fecha del torneo Apertura. Además, Diadema será local ante USMA.

La CAI visita a Ameghino y Huracán recibe a Sarmiento

La Comisión de Actividades Infantiles visitará este domingo a Florentino Ameghino en uno de los tres partidos que completará la 19° fecha del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido entre el líder y el CAFA, se jugará en cancha del club Ferrocarril del Estado, dará inicio a las 15, y contará con el arbitraje de Luis Fimiani.

Por su parte, Huracán recibirá al Deportivo Sarmiento, en partido que será controlado por Carlos Quintana.

Además, Argentinos Diadema será local en Kilómetro 27 ante Unión San Martín Azcuénaga en otro de los partidos que completará la jornada.

TRIUNFO DE PETROQUIMICA Y

VALIOSO EMPATE DE LAPRIDA

Este sábado, mientras tanto, la fecha continuó con dos partidos.

En Kilómetro 8, Petroquímica goleó 5-1 a Tiro Federal con dos goles de Ezequiel Aybar, uno de Julián Bahamonde, otro de Jorge Lasso y uno de Benjamín Pedrosa. Blas Manjón marcó el tanto del conjunto tirolense.

Mientras que en el otro partido, Laprida, que caía 0-3, se llevó un valioso empate ante General Saavedra con quien terminó igualando 3-3.

Saavedra ganaba con tantos de Bautista Carrizo, Thiago Barría y Matías Becerra, pero Laprida descontó con un tanto de Kevin Olmos, otro de Santiago Díaz y en el minuto 53’, otra vez Olmos puso la igualdad en el Parque.

.

Panorama de la 19° fecha

SABADO 9

- Petroquímica 5 / Tiro Federal 1.

- General Saavedra 3 / Laprida 3.

DOMINGO 10 (15:00)

- Huracán vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Huracán.

- Argentinos Diadema vs Unión San Martín Azcuénaga.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Argentinos Diadema.

- Florentino Ameghino vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Jugado el 2 de agosto

- Jorge Newbery 3 / Próspero Palazzo 1.