La CAI va a Kilómetro 8 en busca del título

Visita este domingo desde las 15 a Petroquímica y con solo empatar, se coronará campeón del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

La Comisión de Actividades Infantiles irá este domingo en busca de coronarse campeón del torneo Apertura A del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Será cuando visite desde las 15 a Petroquímica en el partido, de los tres, que sobresale de la 21ª fecha del campeonato.

El encuentro, que se jugará en cancha del “Verdolaga” tendrá el arbitraje de Luis Fimiani, quien estará secundado por Brian Jerosimich y Gastón Verón.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera irá por el título y lo logrará con solo sumar un empate en Kilómetro 8, ya que la diferencia con el segundo, será inalcanzable.

Por su parte, el escolta Jorge Newbery recibirá a Laprida, esperando un traspié del “Azzurro” para llegar con ínfimas chances a la última fecha.

El partido en “La Madriguera” será controlado por Gabriel Jarpa, quien estará acompañado por Lucas Bres y Cristian Ontivero.

En el restante partido de este domingo, Unión San Martín Acuénaga recibirá a Próspero Palazzo. El árbitro será Carlos Rujano, mientras que Guillermo Díaz y Sergio Corbalán, actuarán como asistentes de línea.

Por otra parte, este sábado y por un pedido del club Tiro Federal, y la buena predisposición de Huracán, el partido fue postergado y se jugará dentro de una semana.

GANARON ARGENTINOS DIADEMA Y SAAVEDRA

Por su parte, Argentinos Diadema, con un triplete de Axel Romero, goleó de local 3-0 al Deportivo Sarmiento. El goleador marcó a los 34 minutos del primer tiempo -con un remate de zurda desde muy lejos-, mientras que en el segundo aumentó -de cabeza- a los 35’ y el tercero y último lo hizo a los 47’, teniéndola solo que empujar al fondo de la red.

Además, en la etapa inicial, el arquero del dueño de casa Lucas Pierrestegui, le contuvo un penal al también arquero del “Depo”, Jonathan Ojeda (30’ PT).

En este partido, jugado en Kilómetro 27, el árbitro Carlos Quintana expulsó en el local a Ianko Fernández a los 31’ del complemento.

El otro que ganó fue General Saavedra, que se impuso también de local ante Florentino Ameghino por 3-1. Los tantos del vencedor los marcaron Juan Galván, Santino Barrientos y Oscar Marchant. El descuento para el CAFA fue obra de Juan Carlos Cárdenas.

Panorama de la 21ª fecha

SABADO 23

- Argentinos Diadema 3 / Deportivo Sarmiento 0.

- General Saavedra 3 / Florentino Ameghino 1.

Postergado

- Huracán vs Tiro Federal.

DOMINGO 24 (15:00 Primera)

- Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Brian Jerosimich y Gastón Verón.

Cancha: Petroquímica.

- Jorge Newbery vs Laprida.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Arbitros: Lucas Bres y Cristian Ontivero.

Cancha: Jorge Newbery.

- Unión San Martín Azcuénaga vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Guillermo Díaz y Sergio Corbalán.

Cancha: USMA.