Tres partidos adelantan la 21ª fecha del Apertura A

Huracán recibe este sábado a Tiro, Diadema juega con Sarmiento y Saavedra se mide ante Ameghino. El domingo, la CAI irá por el título a Kilómetro 8.

Con tres partidos, este sábado se pondrá en marcha la 21ª fecha -penúltima- del torneo Apertura A, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Huracán recibirá desde las 15 a Tiro Federal en encuentro que será controlado por Diego Schooff. Además, Argentinos Diadema se las verá en Km 27 con Deportivo Sarmiento con el arbitraje de Carlos Quintana, mientras que General Saavedra se medirá en su cancha con Florentino Ameghino. El árbitro de ese partido, que dará inicio a las 16, será Lucas Bres.

La jornada se completará el domingo con la visita del líder Comisión de Actividades Infantiles (48 puntos), que le alcanzará con un empate ante Petroquímica, para asegurarse el título.

Por su parte, el escolta Jorge Newbery (42), recibirá a Laprida, mientras que Unión San Martín Azcuénaga, se medirá en su campo de juego ante Próspero Palazzo.

Programa de la 21ª fecha

SABADO 23 (15:00 Primera)

- Huracán vs Tiro Federal.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Luis Fimiani y Matías Ortiz.

Cancha: Huracán.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Gabriel Jarpa y Gastón Cejas.

Cancha: Argentinos Diadema.

SABADO 23 (16:00 Primera)

- General Saavedra vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Maximiliano Selg y Luis Marcial.

Cancha: General Saavedra.

DOMINGO 24 (15:00 Primera)

- Petroquímica vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Brian Jerosimich y Gastón Verón.

Cancha: Petroquímica.

- Jorge Newbery vs Laprida.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Arbitros: Lucas Bres y Cristian Ontivero.

Cancha: Jorge Newbery.

- Unión San Martín Azcuénaga vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Guillermo Díaz y Sergio Corbalán.

Cancha: USMA.