La Casa Rosada descarta indultar a los genocidas condenados

El gobierno de Javier Milei se despegó del senador libertario Bartolomé Abdala. "No es parte de nuestra agenda", afirmó una importante fuente oficial.

La Casa Rosada descartó este jueves que el presidente Javier Milei tenga en agenda una propuesta para indultar a los represores genocidas condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, después de que el senador oficialista Bartolomé Abdala, segundo en la línea de sucesión, auspiciara una propuesta que recuerda a la implementada por Carlos Menem.

“La sola mención es una estupidez. Al Presidente jamás se le cruzó por la cabeza, no es parte de nuestra agenda", aseguró un funcionario de diálogo cotidiano con Javier y Karina Milei, que también atribuyó las declaraciones del presidente provisional del Senado, cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a "una postura personal".

Las declaraciones de Abdala llegaron unos pocos días después de que una comitiva de diputados y diputadas de La Libertad Avanza (LLA) visitara a represores en el penal de Ezeiza, entre los que se encontraba Alfredo Astiz, condenado a reclusión perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet.

UNA PROPUESTA DESCABELLADA

En aquella visita, que fue autorizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobrino del presidente que dictó los indultos en 1989 y 1990, el grupo de LLA recibió de los represores el borrador de un proyecto para darles prisión domiciliaria, una iniciativa sobre la que no mostraron objeciones los titulares de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Seguridad, Patricia Bullrich.

Por el contrario, Menem se despegó de la visita de los integrantes de la bancada oficialista: "No es mi postura".

La propuesta de liberar a genocidas de Abdala difiere no sólo del jefe de Estado, como contestó la Casa Rosada ante la consulta de Letra P, sino también de Villarruel, impulsora de una agenda revisionista con la teoría de los dos demonios.

"No lo estamos analizando como indulto o amnistía. Sí creo que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente y esto ha pasado en estos juicios. Esto es algo que es grave porque afecta no solo las garantías constitucionales de aquel que está en estos juicios sino de todos nosotros”, dijo a mediados de agosto del 2023.

Fuente: LetraP