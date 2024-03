La cesantearon tras 19 años en el Parque Nacional Lanín

A través del llamado telefónico de una compañera de trabajo recibió la peor noticia. “Estás en los listados”, le advirtió. A Laura Costa Rojo le costó procesar la información, pero a las horas llegó una notificación del estado que la reconfirmaba: no le renovarían el contrato en el parque nacional Lanín donde trabaja desde hace 19 años.

Al igual que Laura, otros cinco compañeros del parque fueron cesanteados. Son 78 trabajadores en total en todo Parques Nacionales. Y aseguran que el proceso de despidos continuará más adelante.

“Por un lado, no me sorprende viendo lo que pasa en el país. Lo que me sorprende es que decían que las personas que trabajábamos podíamos quedarnos tranquilas. No aquellos que ni siquiera cumplían horarios. Yo hoy no sé por qué me despidieron”, explica la mujer y la voz se le quiebra.

Costa Rojo tiene 48 años y hace 19 que trabaja en Parques Nacionales. Es licenciada en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad de Buenos Aires e intérprete de lengua de señas. Se desempeñaba como jefa del área de Educación Ambiental del parque Lanín.

LA SINRAZON

“Tengo gente a cargo, tengo un museo a cargo. Doy charlas a los niños en las escuelas, capacito a docentes, soy referente en Parques Nacionales en accesibilidad para personas con discapacidad en áreas protegidas. Cumplo horario. Me encantaría que me digan por qué me echaron”, acota.

En 19 años, le tocó atravesar todo tipo de gestiones. Pero anualmente le renovaron su contrato de trabajo. Pese a su precaria condición de trabajo, tenía la tranquilidad, admite, de que su contrato se renovaba año tras año.

“Siempre trabajé bien, tengo buenas calificaciones hasta que aparece el DNU 84 y el contrato ya no es por un año sino que pasa a ser de tres meses, del primero de enero al 31 de marzo. Y el 27 de marzo me dicen ya está, que no se renueva mi contrato. Con lo cínico que es algo así: no me dicen ‘te estoy echando después de 19 años’”, se lamenta esta mujer de 48 años.

“Vienen por los parques nacionales. Si a una institución, la dejas sin sus trabajadores, la dejas vulnerable. Hablamos de 120 años de conservación de bosques, glaciares, lagos. Sin trabajadores no hay conservación”, sostiene.

Costa Rojo sabe que con su formación y su capacitación podría conseguir trabajo en muchos establecimientos. Pero no es consuelo. “Lo doloroso en mi caso es que amo lo que hago. Amo trabajar en Parques. Soy parquera. Hace 19 años que le pongo alma, corazón, capacitación”, señala y agrega: “Me gustaría saber el motivo del despido ¿fue porque no pienso como ellos?, ¿porque milito un espacio de género?, ¿porque defiendo los derechos de los trabajadores? No sé. Es parte del plan macabro y yo soy un número más. Hay miles de historias como la mía”, dice.

Costa Rojo advierte que “solo se trata de una primera camada. Lo que se nos dijo es que se vienen 400 despidos más. Es parte del desguace de estado. ‘Es lo que votaron para que no haya ñoquis´, dicen muchos. Pero acá hablamos de personas que le dedican todo, que aportan recursos propios, energía, capacitación. No tienen un poco de humanidad”, concluye, según publicó Diario Río Negro.