La CGT le recordó a Galperín que el pago de horas extras es obligatorio

El dueño de Mercado Libre había chicaneado a una tuitera que le recriminó que no hubo caja navideña para los empleados ni se pagan horas extra en la empresa.

La CGT cruzó a Marcos Galperin y le recordó que el pago de horas extras es obligatorio, después de que una usuaria de la red social X denunciara que Mercado Libre no lo hace y ni siquiera les dieron una caja navideña.

El empresario se enojó con una tuitera que se quejó de las condiciones laborales de la empresa argentina con mayor valor bursatil.

"Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labura en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Qué onda Marcos Galperín, bastante rata, ¿no?", publicó una usuaria.

A Galperin no le gustó nada el tuit que se viralizó y le respondió de mala manera. "Es fácil mami. Pensá una idea, empezá una empresa, hacela sustentable, contratá 55,000 empleados en toda América Latina y pagales mejores sueldos, beneficios y cajas navideñas. Yo voy a ser el primero en aplaudirte", escribió, casi admitiendo que no paga las horas extras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cgtoficialok/status/1747070735653220659&partner=&hide_thread=false Le recordamos tanto al dueño de Mercado Libre como a todos los trabajadores y trabajadoras que el empleador tiene obligación de pagar las horas extras. Artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajohttps://t.co/srrkBMWSe0 https://t.co/vbDz3xSFSM pic.twitter.com/WlwRo1bbTI — cgtoficial (@cgtoficialok) January 16, 2024

La admisión de Galperin fue aprovechada por la CGT, que le recordó que el pago de horas extras es una obligación para los empleadores, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. "Le recordamos tanto al dueño de Mercado Libre como a todos los trabajadores y trabajadoras que el empleador tiene obligación de pagar las horas extras", lo chicanearon.

Galperin venía de festejar la reforma laboral de Javier Milei que vía DNU dispuso entre otras cosas que los empleadores podrán aplicar el "banco de horas", una modalidad que implica que no se pagan las horas extras y se acumulan para descontarlas en otras jornadas.