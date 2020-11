La Comarca habilitaría el turismo en 20 días

“Tuvimos una reunión con el Comité de Emergencia de Lago Puelo, en la que obviamente estuvo presente el director del hospital, así que tuvimos de primera mano información fidedigna de cómo ha transcurrido la primera semana y media a partir de la apertura comarcal”, indicó Miguel Sosa, vicepresidente de la filial Chubut de la Cámara Argentina de Turismo.

“Gratamente tuvimos la noticia de que no hemos sufrido ninguna involución. Según el doctor Marcelo Basualdo, se mantiene en el estatus de sin circulación viral; no sólo estamos hablando de El Hoyo, Puelo, Epuyén, El Maitén, sino también se incorpora El Bolsón”, destacó.

“Prácticamente no hubo pernoctes, pero sí mucha circulación de área y sin embargo no se ha notado ningún cambio en la tendencia de la región. Entendemos que de forma automática de acuerdo al plan del Ministerio de Salud pasaríamos a segunda fase la semana que viene, salvo en las ciudades que mantener un alto nivel de circulación viral”, analizó.

“La segunda fase será evaluada hasta el 19 de diciembre, habíamos hablado del 15, pero cuatro días después ya estaría habilitado el turismo nacional. Ya Chubut incluso lo manifestó en el ámbito del Consejo Federal de Turismo que vamos a tener temporada de verano”, recordó el dirigente.

Remarcó que “la frontera norte del Paralelo 42 no se abrirá antes del 15 de diciembre, siempre de acuerdo a la evolución de los contagios”.

“Acá la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud y junto con el gobernador anunciaron un plan de apertura para el verano, ya superamos la primera fase y esperamos que el ministro de Salud anuncie la continuidad con la segunda fase”, insistió.

“El director del Hospital de Esquel manifestó que el Área Programática Norte no estaba informada del plan que habían manifestado el gobernador y el ministro de Salud. Suena llamativo que no estuviera enterado del plan, pero no le vamos a dar importancia. Entendemos que la infraestructura de la Cordillera no ayuda y de ahí la preocupación de los directores de hospitales de las distintas localidades pequeñas”, cuestionó Sosa.

“Paralizamos la industria del turismo durante nueve meses por los gobiernos nacional y provincial para evitar el contagio en el resto del país”, acotó en Radio 3.

“Si bien acompañamos las medidas por una cuestión de prudencia, entendimos que los hospitales no tienen la suficiente infraestructura, no podemos liquidar una industria que está al borde de la agonía. El mayor problema es que los tiempos de las autoridades públicos son muy distintos al sector privado y eso genera incertidumbre”, expuso.

“Entonces todo queda al libre albedrío, lo que nos pasa en Chubut, que más allá de las decisiones del gobierno provincial, algunas localidades ya anunciaron que no van a abrir sus ejidos”, se quejó.