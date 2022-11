"La complicidad es del Estado, de la Justicia y también de las instituciones escolares"

El docente acusado pertenecía a las Escuelas Nº 406 (de Nivel Incial), Nº 169 (de Primaria) y al Instituto Nº 806 (Superior). Fue separado de sus cargos.

Hoy, los familiares de los alumnos del jardín 406 protagonizan este jueves una movilización a Fiscalía reclamando Justicia.

marcha jardin.jpg

“Soy uno de los padres de los niños que le toco esta situación. Queremos justicia porque ayer ningún directivo salió a decir nada, queremos que este malviviente queda tras las rejas” expresó ante La Petrolera, uno de los padres responsabilizando de manera indirecta a los directivos del Jardín 406.

Otro de los testimonios que se conoció fue el de una mamá que entrevistada aseguró que fue “mi nena. Me fui a hacer la denuncia correspondiente” dijo.

Mientras otro padre explicó que llegó del trabajo sobre el mediodía y se enteró de la situación. “llegó de trabajar, no me dijo nada, le avergonzaba, la veía tímida, a la noche salimos a una plaza, le pregunte que le parece el profe, y me dijo que, si sabía, pero me dijo no puedo contar”

Otro papa pidió a las autoridades judiciales que “se haga justicia y quede preso”, mientras una mamá acusó a las autoridades del jardín. “Basta de encubrir a los violadores”.

Otra familiar de los pequeños alumnos que se reunieron en fiscalía señaló que “estamos acompañando a los padres, pidiendo Justicia verdadera. La complicidad no solo es del Estado, de la Justicia, sino también de las instituciones escolares. La Justicia protege al violador” acusó.