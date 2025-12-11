La Copa Trophy abrió la acción en pista del TCR en Interlagos

La competencia pondrá en juego el título que tiene como protagonistas de la definición a Adrián Chiriano y Enzo Gianfratti.

Con más de diez campeonatos por definirse en la Super Final de las categorías de Vicar en el autódromo de Interlagos, el TCR South America Banco BRB pone en juego el título de la Copa Trophy donde Adrián Chiriano y Enzo Gianfratti van por la corona.

El argentino del Honda Civic Type R FK7 #88 es el actual líder con 186 puntos, seguido por el brasileño del Cupra León VZ #19 con 158 (-28). Este fin de semana, la Trophy contará con puntaje doble donde habrá en juego 54 unidades, sumando qualy y las carreras.

La única actividad de este jueves fue para los pilotos de la Copa Trophy. Con seis autos en pista, la mayor cantidad del año de la divisional, el que empezó con el pie derecho fue Gianfratti siendo el líder del entrenamiento. Enzo fue el mejor marcando 1:42.123, seguido por Guilherme Reischl en su regreso a la categoría a 1.888. Chiriano, que se ubicó en el tercer lugar, hizo su primera experiencia en el circuito, después de haber cambiado el motor con respecto a la competencia de Cuiabá.

Otro de los pilotos que estuvo presente en el entrenamiento fue el debutante Bruno Massa que quedó a 4.304. El brasileño, que habitualmente es parte del Turismo Nacional de Brasil, estará en el León Competición del G Racing Motorsport, participando solo para TCR Brasil Banco BRB.

La única mujer en la grilla del TCR South America finalizó en el cuarto lugar. La catarinense de 19 años debutó a bordo del Audi RS3 tras pasar casi toda la temporada con el Toyota Corolla TCR del equipo Cobra Racing.

Este viernes será el día más fuerte de actividad en pista para el TCR South America Banco BRB porque estará el shakedown, los entrenamientos y las clasificación.