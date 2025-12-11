Argentina no permitió equivalencias ante Ecuador en el Sudamericano U17

Fue una topadora en su segunda presentación y se impuso por 126-43 con las mismas armas del debut, intensidad defensiva y efectividad en triples. El viernes cierra la fase de grupos ante Colombia.

Segundo éxito en fila para la Selección Nacional U17 masculina de básquet en el Sudamericano de Asunción, en Paraguay. Argentina quebró el partido en el segundo cuarto y derrotó a Ecuador por un contundente 126-43 detrás de una defensa que forzó 33 pérdidas y una ofensiva de goleo repartido con porcentajes altísimos desde la larga distancia.

De esta manera, los dirigidos por Mauro Polla quedaron muy cerca de asegurarse un lugar en las semifinales. El próximo desafío será este viernes, desde las 15 en el cierre de la fase de grupos. Se puede ver en vivo a través del canal de FIBA en YouTube.

El partido se mantuvo con síntomas de paridad hasta promediar el primer cuarto. A partir de allí y de la mano del recambio, Argentina metió un feroz parcial de 16-3 para cerrar arriba por 29-16, impulsados nuevamente por la intensidad defensiva que forzó pérdidas y habilitó ataques rápidos.

Ya a partir del segundo cuarto, el encuentro se quebró por completo. Un gran ingreso de Joaquín Caumo, que anotó 16 puntos en la primera mitad con 4/4 en triples, llevó la ventaja a más de veinte en apenas instantes. Para colmo, la rotación del plantel, incluyendo el aporte de Elías Torrens, permitió mantener la intensidad defensiva que hizo estragos en el ataque del rival. El segundo cuarto finalizó 42-17 y los chicos se fueron al descanso arriba por 38 (71-33) con 9 de 19 de larga distancia.

La vuelta de los vestuarios fue totalmente avasallante. Argentina impuso su diferencia de centímetros y de tamaño para cerrar los caminos en defensa hasta dominar la mitad por 55-10 con parciales de 27-5 y 28-5 poniendo cifras definitivas para una abultada victoria, su segunda en el certamen que otorga tres plazas para la AmeriCup U18 del año próximo.

En Argentina, los doce jugadores anotaron cinco puntos o más con cinco exponentes en doble dígito liderados por los 19 de Elías Torrens. Joaquín Caumo aportó 18 y Joaquín Celiz sumó 16 con 6 asistencias. Además, Santiago Pettinaroli y Manu Hernández acompañaron con 15 y 14 unidades cada uno. Argentina lanzó 18 de 38 en triples para un altísimo 47%, repartió 31 asistencias y generó 33 pérdidas.

Victoria contundente para quedar virtualmente clasificado a las semifinales, muy cerca de asegurarse el uno del Grupo A, que finalizará este viernes. Argentina deberá enfrentar a Colombia desde las 15.