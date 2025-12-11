"Mara Dorada" para Mateo Luna Aseff y "Choique" a Ian Subiabre

El nadador ganó el máximo reconocimiento entre los deportistas locales destacados en 2025, mientras que el futbolista de River se erigió como el Embajador Deportivo de Comodoro Rivadavia.

El nadador Mateo Luna Aseff se convirtió en el ganador de la “Mara Dorada” edición 2025 y se quedó con el máximo reconocimiento de los deportistas de la ciudad. Asimismo, con el voto mayoritario de los asociados de la Asociación de Prensa Deportiva, el futbolista de River Plate, Ian Subiabre, se quedó con el premio “Choique” al Embajador Deportivo.

Luna Aseff ganó el máximo reconocimiento en el Club “Ingeniero Huergo” y se ganó el aplauso de sus pares, en el cierre de la noche que incluyó a 120 figuras destacadas de 37 disciplinas.

MATEO Y SU “PREMIO SORPRESA” COMO DEPORTISTA DEL AÑO

Mateo integra el Equipo Municipal de Natación y durante 2025 rompió el récord provincial de 50, 100 y 200 pecho. Además, fue convocado a la selección argentina Juvenil para participar de la Copa Pacífico en Cochabamba, Bolivia. En dicho torneo, fue subcampeón en 100 y 200 pecho y tercero en la prueba de relevo combinado mixto y combinado hombres.

“Este premio sorpresa me alegró muchísimo”, confesó el flamante Deportista del Año. “Cuando se dan estos logros, la gente cercana viene y te felicita, pero mucha gente conocida también se anima a sacarse una foto y todo”, remarcó.

De todas maneras, reconoció: “deportivamente no llegué a cumplir mis objetivos principales, pero dentro de lo que fue el año, tuve bastantes sorpresas, como la Copa Pacífico. Fue una motivación más para levantar la cabeza y poder seguir entrenando fuerte para mayores objetivos”.

Adelantó que 2026 estará enfocado en el estudio y en su primer año como estudiante universitario. “Si Dios quiere, ojalá pueda estar en algún Mundial o algún torneo internacional. Siempre lo dije y lo voy a decir: para la selección argentina siempre voy a estar”, sentenció.

“La Noche Mágica del Deporte estuvo muy buena y fueron muy lindos los premios. Estar con los nominados, los ganadores de las ternas y los referentes del deporte de Comodoro me alegra muchísimo”, concluyó Luna Aseff, quien en los próximos meses se radicará en Bahía Blanca, aunque seguirá llevando los colores de la Patagonia en cada competencia.

IAN Y SU ESPERANZA DE “GANAR MUCHOS TITULOS CON RIVER”

Por su parte, Ian Martín Subiabre, juvenil futbolista del plantel profesional de River Plate e integrante de la Selección Nacional que disputó el último Mundial Sub 20 en Chile, agradeció el reconocimiento y la posibilidad de compartir una velada con los principales referentes deportivos de la ciudad.

“Me pone muy contento y orgulloso que la gente me reconozca, con todo el cariño que me muestran en el día a día, cada vez que vengo. Muy contento por eso”, indicó Ian, el nuevo dueño del premio “Choique”.

Subiabre resumió el 2025 desde su experiencia en el equipo de Marcelo Gallardo, con la expectativa de sortear la racha negativa del equipo. “Quiero ganar muchos títulos con River y también quiero que me vaya bien en lo personal. Vamos a salir”, afirmó, con la convicción que le impone su cartel de joven promesa del equipo.

Fotos: APreDe.