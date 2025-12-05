Con la Mara Dorada y el Choique, la Asociación de Prensa Deportiva premiará a los mejores deportistas el próximo 10 de diciembre.

Quiénes integran las ternas para la "Noche Mágica" en Comodoro

Vuelve un clásico. La fiesta del deporte de la ciudad, una cita con los mejores y una noche de reconocimiento. El miércoles 10 de diciembre en el salón principal del Club “Ingeniero Luis A. Huergo” desde las 20:30, la Asociación de Prensa Deportiva (A.Pre.De.) reeditará “La Noche Mágica del Deporte”.

Serán 39 disciplinas deportivas, cuyos ganadores competirán por el máximo premio, la Mara Dorada, que destacará al Deportista del año 2025, mientras que los representantes de Comodoro Rivadavia en el plano nacional e internacional, competirán por el Choique que reconoce al Embajador Deportivo.

La noche incluirá reconocimientos a la trayectoria y menciones especiales para quienes, desde su rol y su compromiso, han aportado al crecimiento y al desarrollo de sus disciplinas, además de homenajes a figuras destacadas y referentes de sus actividades.

“La Noche Mágica” se recupera en el tiempo, a partir de la necesidad de acompañar a los protagonistas y de incentivar a quienes se destacan en sus actividades. El alto nivel deportivo, numerosas disciplinas en expansión, la presencia de comodorenses compitiendo fuera del país o siendo parte de circuitos nacionales, hacen que este espacio se convierta en un desafío para los periodistas deportivos y comunicadores nucleados en la A.Pre.De.

Serán más de 150 los deportistas invitados a la fiesta. Y quienes deseen asistir, tendrán las entradas a disposición a través de Innova Ticket con cupo limitado y a un valor de $30.000.

TERNAS POR DISCIPLINA

- Ajedrez: Martín Salamanca; Omar Quinteros y Maximiliano Aguinaga.

- Atletismo: Valentino Bonelli; Paulina Baielli y Bautista Alloi Andriach.

- Atletismo Master: Leonel Chiorazzo; Valeria Soplanes y Andrea Pariente.

- Automovilismo: Marcos Panquilto; Pablo Pires y Miguel Otero.

- Básquet Femenino: Luciana Acuipil; Gala Manattini y Candela Vidal.

- Básquet Masculino: Catriel Aredes; Natalio Santacroce y Tomás Musotto.

- Billar: Thiago Gallego; Daniel Camil y Santiago López.

- Boxeo: Lautaro López; Víctor A. Pérez y Aylén Aguirre.

- Ciclismo: Leandro Vargas; Eduardo Astudillo y Alberto Calisto.

- Fútbol Femenino: Tatiana Colisnechenco; Lucía Hernández y Lucía Schweighofer.

- Fútbol Primera B: Claudio Ojeda; Ian Leblic y Tadeo Sotomayor.

- Fútbol Primera A: Franco Domínguez; Alejandro Manchot y Santiago Díaz.

- Fútbol Veteranos: César Quinteros; José Loncón y Gerardo Romero.

- Fútbol de Salón Femenino: Rocío Trautman; Tiziana Cancino y Daniela Soto.

- Fútbol de Salón Masculino: Gabriel Dodds; Diego Vargas y Gonzalo Páez.

- Fútbol Liga de los Barrios: Kevin Martínez; Lautaro Peralta y Axel Monserrat.

- Golf: Susana Esteban; Alan Cid y Nicolás Caballero.

- Handball Femenino: Gianna Barrera; Daiana Condorí y Cinthia Aguilar.

- Handball Masculino: Emanuel Reales; Santiago Martínez y Ciro Reales.

- Hockey Femenino: Laureana Solís; Josefina Amado y Nahiara Páez.

- Karate: Luca Saleski; Franco Moroncini e Iñaki Urrutia.

- Kárting: Juan M. Fernández; Ezequiel Tudesco y Genaro Mottessi.

- Levantamiento Olímpico: Tiziano Ramos; Manuel Solís y Pablo Thair.

- Maxi Básquet Femenino: Claudia Leonori; Roxana Barría y Natalia Rosales.

- Natación: Mateo Luna Asseff; Bautista Soria y Matías Feito.

- Patín: Maite Millalipe; Isabella Chávez y Santiago Rearte.

- Pelota a Paleta: Ricardo Gil; Augusto Alves y Guillermo Castagnares.

- Rugby: Nicolás Silvera; Eduardo De la Paz y Ramiro Pussi.

- Tiro con Arco: Leandro Núñez; Juan Rodríguez y Yessica Genta.

- Pruebas Combinadas: Pedro Tasso; Matías Bellido y Aldo Ferreira.

- Voleibol Femenino: María J. Leiva; Candela Aguilar y Oriana Brandán.

- Voleibol Masculino: Gino Paglione Cimatti; Gaspar Mansilla y Martín Rojas.

- Waterpolo: Valentina Svoboda; Alan Abeiro y Josefina Svoboda.

- Mami Hóckey: Micaela Augustacci; Nadia Snidersich y Marina Cereceda.

- Gimnasia Trampolín: Florencia Famoso; Fiorella Carrillo y Elías Pineda González.

- Gimnasia Aeróbica: Avril Morcillo Vargas; Mía Morcillo Vargas y Alfonsina Pinto Caetano.

- Tiro: Norberto Giordano; Javier Romero y Mario Andrada.

- Kick Boxing: Erik Cheuque; Ciro Barrientos y Anthony Guzmán.

- Taekwondo: Benjamín Flores; Brianna Barrera y Micaela Caamaño.