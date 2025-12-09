La Noche Mágica del Deporte vuelve después de cinco años

La Asociación de Prensa Deportiva de Comodoro Rivadavia realizará este miércoles a las 21:00 su velada de reconocimientos a deportistas y dirigentes, en el Club Huergo.

Después de cinco años sin llevarse a cabo la “Noche Mágica del Deporte”, la flamante Asociación de Prensa Deportiva (APreDe), que tiene como presidente a Osvaldo Bonino, tomó la iniciativa de reeditar esta gala del deporte en Comodoro Rivadavia este miércoles 10 de diciembre, en el Club Huergo de Kilómetro 3.

Habrá un total de 39 disciplinas deportivas ternadas, pero en forma separada se consignaron reconocimientos a 12 embajadores deportivos, además de los 6 homenajeados por su trayectoria en el deporte de Comodoro Rivadavia. También habrá 8 menciones especiales, con un sentimiento muy particular y emotivo.

APOYO MUNICIPAL

Esta iniciativa cuenta con apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, mediante Comodoro Deportes, entre otros comercios y amigos que están colaborando con la APreDe, para que el deporte vuelva a tener su noche mágica y para poner en valor todo el esfuerzo anual de deportistas y dirigentes.

El grupo musical Alkimia estará formando parte de la gala, especialmente en el intervalo del lunch. Y en un momento de la noche, se conocerá al mejor deportista de 2025 de Comodoro Rivadavia, al cual se lo premiará con la Mara Dorada, mientras que el Embajador Deportivo -entre quienes compiten fuera de la ciudad-, se hará acreedor al Choique Patagónico.

GOAT PRODUCCIONES EN LA TRANSMISION CENTRAL

Las instalaciones del Club Huergo se abrirán a las 20:00 y el acto central comenzará a las 21:00, con la conducción de los locutores nacionales Alejandra Coronel y Raúl Rivas, mientras que Goat Producciones estará a cargo de la transmisión central.

Con más de medio centenar de periodistas conformando la APreDe, la gala viene a recuperar esta magnífica fiesta del deporte en Comodoro, remarcando que fue muy difícil poder poner en valor cada esfuerzo de los deportistas, dirigentes, para que luego sean reconocidos y homenajeados.

Los ternados, homenajeados y reconocidos, que aún por cuestiones simplemente de tiempo, no hayan recibido su tarjeta de invitación en mano, solo tienen que asistir sin costo alguno, y personal de la organización lo estará esperando en el acceso a Huergo.

Los acompañantes y las personas que deseen asistir deberán abonar su entrada, que es limitada, con un valor de 30.000 pesos la tarjeta, las cuales se están vendiendo anticipadas, pero también se podrán adquirir en el momento en el Club Huergo, a cargo de la empresa Innova Ticket.

TERNAS

1) Ajedrez: Martín Salamanca, Omar Quinteros y Maximiliano Aguinaga.

2) Atletismo: Valentino Bonelli, Paulina Baielli, y Bautista Alloi Andriach.

3) Atletismo Master: Leonel Chiorazzo, Valeria Soplanes y Andrea Pariente.

4) Automovilismo: Marcos Panquilto, Pablo Pires y Miguel Otero.

5) Básquet Femenino: Luciana Acuipil, Candela Vidal y Gala Manattini.

6) Básquet Masculino: Catriel Aredes, Natalio Santacroce y Tomás Musotto.

7) Billar: Thiago Gallego, Daniel Camil y Santiago López.

8) Boxeo: Lautaro López, Víctor A. Pérez y Aylén Aguirre.

9) Ciclismo: Leandro Vargas, Eduardo Astudillo y Alberto Calisto.

10) Fútbol Femenino: Tatiana Colisnechenco, Lucía Hernández y Lucía Schweighoffer.

11) Fútbol Primera B: Claudio Ojeda, Ian Leblic y Tadeo Sotomayor.

12) Fútbol Primera A: Franco Domínguez, Alejandro Manchot y Santiago Díaz.

13) Fútbol Veteranos: Cesar Quinteros, José Loncón y Gerardo Romero.

14) Fútbol de Salón Femenino: Rocío Trautman, Tiziana Cancino y Daniela Soto.

15) Fútbol de Salón Masculino: Gabriel Dodds, Diego Vargas y Gonzalo Páez.

16) Fútbol Liga de los Barrios: Kevin Martínez, Lautaro Peralta y Axel Monserrat.

17) Golf: Susana Esteban, Alan Cid y Nicolás Caballero.

18) Handball Femenino: Gianna Torres, Cinthia Aguilar y Daiana Condorí.

19) Handball Masculino: Emanuel Toledo, Santiago Martínez y Ciro Reales.

20) Hockey Femenino: Laureana Solís, Josefina Amado y Nahiara Páez.

21) Karate: Luca Saleski, Iñaki Urrutia y Franco Moroncini.

22) Karting: Juan Martín Fernández, Ezequiel Tudesco y Genaro Mottesi.

23) Levantamiento Olímpico: Tiziano Ramos, Manuel Solís y Pablo Thair.

24) Maxi Básquet Femenino: Claudia Leonori, Roxana Barría y Natalia Rosales.

25) Natación: Mateo Luna Asseff, Bautista Soria y Matías Feito.

26) Patín: Maite Millalipe, Isabella Chávez y Santiago Rearte.

27) Pelota a Paleta: Ricardo Gil, Augusto Alves y Guillermo Castagnares.

28) Rugby: Nicolás Silvera, Eduardo De la Paz y Ramiro Pussi.

29) Tiro con Arco: Leandro Núñez, Juan Rodríguez y Yessica Genta.

30) Pruebas Combinadas: Pedro Tasso, Matías Bellido y Aldo Ferreira.

31) Voleibol Femenino: María J. Leiva, Candela Aguilar y Oriana Brandán.

32) Voleibol Masculino: Gino Paglione Cimatti, Gaspar Mansilla y Martín Rojas.

33) Waterpolo: Valentina Svoboda, Alan Abeiro y Josefina Svoboda.

34) Mami Hóckey: Micaela Augustacci, Nadia Snidersich y Marina Cereceda.

35) Gimnasia Trampolín: Florencia Famoso, Fiorella Carrillo y Elías Pineda González.

36) Gimnasia Aeróbica: Avril Morcillo Vargas, Mía Morcillo Vargas y Alfonsina Pinto Caetano.

37) Tiro: Norberto Giordano, Javier Romero y Mario Andrada.

38) Kickboxing: Erik Cheuque, Ciro Barrientos y Anthony Guzmán.

39) Taekwondo: Benjamín Flores, Briana Barrera y Mickaela Caamaño.

EMBAJADORES DEPORTIVOS

- Nicolás Casalánguida (Básquet).

- Ignacio Montenegro (Automovilismo).

- Agustina Todoroff (Waterpolo).

- Ian Subiabre (Fútbol).

- Jordana Cartagena (Fútbol femenino).

- Pablo Ruiz (Fútbol).

- Marcelo Agrelo (Automovilismo).

- Thomas Micheloud (Automovilismo).

- Tomás Conechny (Fútbol).

- Francisco Barrios Vlk (Fisicoculturismo).

- Moira Miranda (Natación-Triatlón).

- Braulio Mendoza (Vóleibol).

HOMENAJES

- Marcelino Britapaja (Huracán ’70).

- Carlos Di Mateo (Rugby).

- Dick Almonacid (Trayectoria como periodista deportivo).

- Carlos Peralta (Dirigente de CAI).

- Nazario Araujo (Atletismo).

- Margarita Rodríguez (Ajedrez).

MENCIONES ESPECIALES

- Santino Valdebenito (Motocross).

- José Poblete (Strongman).

- Tomás Barrios (Natación aguas gélidas).

- María José Guerreiro (Natación aguas gélidas).

- Camila Gallardo (Patín).

- Club Gimnasia y Esgrima (Básquet).

- Facundo Ferrari Luengo (Taekwondo).

- Gonzalo Basulto (Básquet).