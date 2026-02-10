La corrió y le arrojó un termo y un mate en medio de insultos

Un hombre de 42 años fue detenido tras irrumpir en la vivienda de su expareja en el barrio Federal II de Sarmiento.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) formularon cargos contra un hombre de 42 años, identificado por sus iniciales N.E.Y., imputado por los delitos de amenazas (dos hechos), en concurso real con violación de domicilio y daños, en un contexto de violencia de género.

Según se informó durante la audiencia de control de la detención, el hecho ocurrió el domingo pasado en Sarmiento, alrededor de la 1:00 de la madrugada, en una vivienda ubicada en el barrio Federal II. En esas circunstancias, el imputado golpeó con los puños el ventanal del domicilio y luego ingresó por la fuerza al interior de la casa de su expareja.

Una vez adentro, el agresor persiguió a la víctima alrededor de una mesa y le arrojó distintos elementos, entre ellos un plato, un termo y un mate, al tiempo que la insultaba y la amenazaba verbalmente. Ante la situación, vecinos del lugar se comunicaron con un integrante del grupo familiar, quien se hizo presente y le solicitó al sujeto que se retirara del domicilio. Posteriormente, el hombre fue detenido por personal policial y trasladado a la comisaría.

Durante el acto judicial, la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi expusieron los fundamentos de la apertura de la investigación, detallaron las evidencias reunidas hasta el momento y solicitaron al juez Ariel Quiroga que declarara legal la detención del imputado. Además, informaron que la víctima recibió asistencia por parte de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.

En cuanto a la calificación legal provisoria, la Fiscalía requirió que el imputado fuera investigado como presunto autor de los delitos mencionados y solicitó una prohibición absoluta de contacto y acercamiento con la víctima por el plazo de seis meses. En ese marco, el magistrado dispuso también un perímetro de exclusión de 200 metros respecto de su expareja.