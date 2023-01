"La Corte avanzó sobre los otros dos poderes y perjudicó a las provincias"

El presidente Alberto Fernández se reunió este mediodía en la Casa Rosada con un grupo de mandatarios provinciales con quienes analizó los pasos a seguir en relación al pedido de juicio político que impulsará contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

A partir de las 10:30 comenzaron a llegar a la sede del Ejecutivo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Del encuentro -que se desarrollaba en el Salón Eva Perón- también participó el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, según indicaron fuentes oficiales, quienes indicaron que otros gobernadores se sumarán a las conversaciones vía teleconferencia.

Capitanich anunció este martes "la firma de un pedido de juicio político" por mal desempeño de sus funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. "Junto a gobernadores y gobernadoras hemos tenido una reunión con el señor presidente con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño de funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia", indicó Capitanich durante una conferencia en la Casa Rosada junto al jefe de Estado y otros representantes de las provincias.

A la salida en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada hablaron Capitanich, Kicillof y Zamora. "La Corte avanzó sobre los otros poderes y las provincias nos sentimos perjudicadas", afirmó el chaqueño. Zamora dio su punto de vista sobre los presuntos chats de la mano derecha de Rosatti, a quien denunció ayer. Se trata de Silvio Robles. Asimismo, sobre la Corte y la coparticipación, expresó: "No se puede dejar pasar esto. No solo están contra los fundamentos del federalismo, sino que es un fallo que está en connivencia con el demandante". Kicillof por su parte manifestó: "Se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia".

El encuentro con mandatarios provinciales es el segundo que mantiene el jefe de Estado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.

El domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández había anunciado públicamente, a través de una carta, la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, también presidente del Consejo de la Magistratura. En un texto difundido el primer día del año, el mandatario agregó que se pedirá que "se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".