La defensa de Florencia Peña a Guillermo Francella tras las críticas

En medio de una ola de críticas por apoyar al gobierno de Javier Milei, Florencia Peña salió a defender a Guillermo Francella y dejó una contundente reflexión.

La actriz estuvo como invitada a Generación Dorada, el programa de La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y habló sobre el ensañamiento con su colega y amigo por su postura política.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando", manifestó Florencia Peña.

Y agregó: "Y esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo Guillermo... Lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces. Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro".

"Pero el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco. Estamos desviando el foco, que es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí", planteó la artista.

"Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", sentenció.