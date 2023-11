La diferencia de Milei fue de casi 12 puntos

A las 20.10 Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, reconoció la derrota frente a Javier Milei y dijo que ya se comunicó con el candidato de La Libertad Avanza para felicitarlo y desearle suerte.

"Obviamente, los resultados no son los que esperábamos, me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", afirmó desde su búnker.

En su mensaje, que ocurrió antes de lo previsto, el candidato de Unión por la Patria le dejó una advertencia a Milei: "Desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirles garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina, es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga".

Según los primeros datos, escrutado más del 70% de los votos, Javier Milei le ganaría a Massa, en una tendencia señalada por los fiscales en el centro de cómputos del Correo Argentino. El anuncio de los resultados se adelantó al horario previsto.