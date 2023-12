La durísima respuesta de Alberto Fernández a Alejandro Fantino

El ex presidente salió a aclarar un rumor que divulgó el periodista y no temió a la hora de dejarlo mal parado por no haber chequedo la información, algo habitual en el ex relator de fútbol.

En los últimos días, Alejandro Fantino se volvió muy crítico de Alberto Fernández debido a una versión que comenzó a correrse en las redes sociales. Sucede que el periodista lo atacó afirmando que se irá a España y abandonará a sus perros, por lo que el ex presidente salió a responderle y ubicarlo.

Alejandro Fantino tomó una versión que comenzó a hacerse viral en Twitter y la mencionó como una verdad en su programa en Neura. Es que en los últimos días se manejó la versión que indicaba que Alberto Fernández se irá a España y dejará a sus perros abandonados.

“Agustín me llamó ayer y me dijo 'este tipo abandonó a los perros. A Dylan lo deja con un veterinario'”, aseguró el periodista sobre la versión que le había llegado sobre el accionar del ex presidente ante su partida al viejo continente.

Totalmente disgustado con esta postura, Alejandro Fantino no temió en salir al cruce con los tapones de punta: “Un tipo que abandona a un perro es mala persona. Si se confirma que Alberto Fernández lo abandonó, es mala persona”.

Sin embargo, el periodista falló en una de las reglas principales de la profesión: la de chequear la información. Es por eso que el ex presidente le envió un mensaje para ubicarlo y dejarlo en ridículo ante la cantidad de cosas que dijo sin tener la versión correcta.

"He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas. En primer lugar, yo no abandoné a mis perros. Dylan sigue conmigo en Puerto Madero y estoy organizando todo para llevarlo conmigo cuando viaje", comenzó explicando Alberto Fernández.

"Prócer (que tenía un problema de convivencia con Dylan de tal magnitud que nunca podían estar juntos porque peleaban por ver quién era el jefe) va a quedar con el hijo del Profesor Romero que es uno de los veterinarios que siempre lo atendió", continuó sobre el motivo por el cual no podrá acompañarlo.

"Y finalmente Blue se queda con la señora que trabaja en casa hace más de veinte años. Yo no abandoné a mis perros", le remarcó el ex presidente para dejar en claro que Dylan se irá con él mientras que sus otras dos mascotas quedan en muy buenas manos.