El sábado se desarrolló el quinto y último encuentro bajo la coordinación de la referente Romina Rojas, y el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

La Educación Física Infantil tuvo su cierre en el Gimnasio municipal Nº 2

En el Gimnasio municipal Nº 2 se realizó el último encuentro del año de la Educación Física Infantil (EFI), actividad sistemática del Ente Comodoro Deportes que se desarrolla en diversas sedes de la ciudad.

Participaron niños y niñas de los gimnasios municipales Nº1, Nº2, Nº3, Club Ingeniero Huergo y barrios: La Floresta, Juan XXIII, Ciudadela, Kilómetro 5 y Laprida.

En el último día, se hicieron presentes; Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes y el director general de Deportes, Martín Gurisich.

“Nuestra metodología que trabajamos es mediante el juego todo lo que es la iniciación deportiva, desplazamientos, fuerza y demás”, comentó Romina Rojas, referente municipal de EFI.

Por último, dijo que “queremos agradecer a los profes, a los padres, a Comodoro Deportes que cada propuesta que llevamos nos dan el sí para seguir creciendo y trabajando con los más chiquitos, que es muy importante el desarrollo de la actividad en las edades tempranas”.