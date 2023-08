La empresa reparará la destrucción en el camino ARA San Juan

La marejada de este fin de semana causó estragos en algunos sectores de la zona costera, con olas que superaron los 8 metros de altura. El sector más perjudicado fue la obra de protección costera del camino ARA San Juan, cuya primera etapa estaba próxima a finalizar.

La fuerza del mar derribó el muro en aproximadamente 150 metros de largo y demandará una reparación ya comprometida por la empresa a cargo. La obra consta de 4 etapas: además de esta primera etapa de colocación del muro de protección costera, en breve comenzará la etapa de cordón cuneta y pavimentación; y posteriormente restaba una tercera etapa para la colocación de un talud revestido que refuerce la protección costera, algo que el Municipio evalúa agilizar.

Luego quedaría una cuarta etapa a solicitar al gobierno provincial, teniendo en cuenta el costo de la obra que supera el presupuesto municipal, al tratarse de un enrocado necesario para contener la fuerza del mar antes de que llegue al muro.

LAS CUATRO ETAPAS

El secretario Maximiliano López indicó que “las marejadas que hubo este fin de semana, sobre todo domingo y lunes, realmente fueron extraordinarias, no hay registro de una marejada tan fuerte en lo que es la costa norte de Comodoro y nos agarró con una obra que no está terminada todavía porque se está ejecutando en etapas”.

En esta misma línea explicó que, la etapa uno, consistió en la construcción del muro de hormigón y el talud revestido para poder iniciar la etapa dos que es el camino propiamente dicho. “Esta marejada destruyó el muro que tiene 500 metros en un sector de 150 metros, donde los muros son pre moldeados y los modulares quedaron en la costa producto de esta fuerte marejada”.

En cuanto al rol de la Municipalidad dijo que se reunieron con el representante técnico de la empresa y “hemos visto la posibilidad de recuperar esos muros que se llevó la marea, la empresa se va hacer responsable de estas tareas, reforzando los anclajes. Así como nosotros fijamos la etapa uno, la etapa dos que es el camino pavimentado, y la tres que es un talud revestido y una viga de borde que refuerza y cose todos los muros. Vamos a estar trabajando en esta tercera etapa a ver si podemos agilizar y por supuesto la cuarta etapa es la más importante, ya que tiene que ver con un enrocado”.

Asimismo –continuó- “como siempre en las costas de todo Comodoro, Provincia es el que tiene jurisdicción. En la historia de la ciudad esas obras siempre las hizo el gobierno provincial como está haciendo el muro del Hospital Alvear con un enrocado. Por esta razón, estamos solicitando que se pueda hacer también el enrocado en este sector, que lo pueda financiar la provincia o en todo caso que la provincia recurra a Nación para el financiamiento”.

“Lo mismo pasa en Chalet Huergo, hace tiempo venimos pidiendo que puedan iniciar esta obra para proteger todo el talud del Chalet y la misma Ruta 3 porque también lo estuvimos viendo desde el primer día de la gestión, sin embargo, todavía no logramos que esta obra se inicie”, acotó.

“A LOS VECINOS SE LES MOVIAN LAS CASAS”

Respecto a la labor mancomunada, López manifestó que “esta marejada y todo el cambio climático hay que abordarlo de una manera integral en toda la ciudad y también la provincia. Estuve hablando con el ministro de Infraestructura: En toda la zona costera, en Rawson, en Camarones y acá en Comodoro, ellos encabezan este tipo de obras, pero requieren de un estudio integral y este tema es prioritario sino se van a ver afectadas permanentemente las costas de Comodoro”.

“Esperamos tener una respuesta pronta a toda esta situación que realmente nos desborda como Municipio. Nosotros estamos haciendo las obras que podemos con los presupuestos municipales pero un enrocado excede totalmente el presupuesto con el que pueda contar el Ejecutivo”, agregó.

Por otro lado, el funcionario detalló cuáles son los pasos a seguir. “La idea es poder continuar, recuperar estos muros pre moldeados que están hoy en la costa, reforzar con la tercera etapa que era la viga y el talud a la espera que se pueda hacer el enrocado. Es fundamental conseguir el enrocado para que la obra continúe por mucho tiempo y que no vuelva a pasar esta situación. Ya convocamos a la universidad para que colabore en la mejor”.

En estos momentos, “desde el Municipio, la universidad y la empresa se está buscando una alternativa válida que refuerce este sector donde evidentemente la ola golpea con más fuerza que en otro lugar y estamos trabajando en eso. No es que la obra está mal hecha, justo sucedió este fenómeno, le faltan etapas que si hubieran estado no pasaba esto. Lo llamativo fue que en otras marejadas que tuvimos en el transcurso de la obra no sufrieron ningún daño y esta fue de características inéditas. Estuve hablando con los vecinos de la parte alta y me contaban que se les movían las casas y eso nunca les había pasado en veinte años, fue algo extraordinario”, concluyó el funcionario.