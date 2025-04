La Escuela de Judo del Municipal Nº 1 y una oferta recreativa y competitiva

La Escuela de Judo del Gimnasio Municipal Nº1 tiene una oferta recreativa y competitiva, de lunes a viernes de 21 a 22:30 para adultos de 15 años en adelante, sin límite de edad. Actualmente se encuentra bajo la coordinación del instructor Alan Elgueta (I Dan) y diversos referentes que acompañan el desarrollo del judo en Comodoro Rivadavia.

El Gimnasio municipal Nº1 tiene una amplia historia en la disciplina Judo, con atletas que han destacado en el ámbito nacional e internacional, y el instructor Alan Elgueta (24 años) trabaja junto a otros grandes referentes de la disciplina como los profesores Marcelo Mamaní, Leonardo Smart, Emiliano Sillero entre otros.

“Trabajamos tanto la parte recreativa como la preparación física para la competencia, ya que tenemos chicos que están compitiendo tanto en provinciales como nacionales”, comentó Elgueta, quien se estrenó este año como referente principal.

“Es mi primer año al frente, me siento muy acompañado por profes como Juan Manquecheo, con quien damos la clase en conjunto. Entre ellos también está Leo Smart, que además de entrenar para la competencia de Veteranos que tiene, también da su apoyo como profesor. Van varios profesores como Emiliano Sillero, Marcelo Mamaní, que también me acompañan en algunos entrenamientos y eso me sirve bastante, para ver cómo avanza la clase. Tomar un poco de referencia en la forma de entrenar, para ayudar a los alumnos. Otra profesora que nos acompaña mucho es Aldana Smart, que ahora está de licencia pero siempre está presente y nos ayuda en lo que necesitemos”, expresó.

“Me siento más que feliz por asumir esta responsabilidad de ayudar a los chicos en el camino del judo”, señaló.

“El judo es un arte marcial de origen japonés creado en 1882 por el maestro Jigoro Kano. A diferencia de otros estilos el judo se centra en la técnica, el control y el respeto hacia los demás, más que en la fuerza bruta, ya que su nombre significa ‘el camino de la suavidad’, lo que refleja en su filosofía de usar la energía del oponente a nuestro favor”, describió.

“El deporte en sí lo podés práctica no sólo como un deporte competitivo, sino también como uno de preparación física para el mantenimiento de la salud. Fortalece el cuerpo, mejora la coordinación, el equilibrio, la resistencia. Una parte importante de nosotros como profesores es inculcar a nuestros alumnos los valores que tiene el deporte como son la disciplina, autocontrol y el respeto por los demás”, sentenció.